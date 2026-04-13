Olay, geçen yıl 16 Kasım’da Giresun’un Keşap ilçesi Fındıklı Mahallesi Karadeniz Sahil Yolu Karakoç Kavşağı’nda meydana geldi. Giresun’dan Trabzon yönüne giden İlhan İhtiyaroğlu (38) yönetimindeki otomobil ile emekli sınıf öğretmeni Abdullah Coşkun’un (68) kullandığı otomobil çarpıştı. Maddi hasarla sonuçlanan kazanın ardından taraflar arasında tartışma çıktı. İddiaya göre tartışma kısa sürede büyüyerek yumruklu kavgaya dönüştü. Kavgada aldığı darbeler sonucu yaralanan Coşkun yere yığıldı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan Coşkun, ambulansla Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı ancak doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından gözaltına alınan İlhan İhtiyaroğlu, çıkarıldığı mahkemece ‘neticesi sebebiyle ağırlaştırılmış kasten yaralama’ suçundan tutuklandı.

DAVAYA SES KAYDI VE GÖRÜNTÜLER GİRDİ

Sanık hakkında “kasten öldürme” suçundan müebbet hapis istemiyle açılan davanın görülmesine Giresun 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde başlandı. Dosyaya, olay günü sanığın 112 Acil Çağrı Merkezi ile yaptığı telefon görüşmesinin ses kaydı ile olay anına ait bir yolcu otobüsünün kamerasına yansıyan görüntüler delil olarak eklendi.

Bilirkişi raporuna göre saat 10.53’te yapılan görüşmede sanık, “Üstüme yürüdü, yumruk atmaya çalıştı, ben de dövdüm şimdi” ifadelerini kullandı. Görüşmenin ilerleyen bölümünde sanığın önce “yaralı yok” dediği, ardından “şu anda yaralı var” ifadesini kullandığı da kayıtlara yansıdı.

Çağrı Merkezi: Tamam. Yaralı var mı?

İlhan İhtiyaroğlu: Üstüme yürüdü, yumruk atmaya çalıştı, ben de dövdüm şimdi.

Çağrı Merkezi: Yaralı var mı?

İlhan İhtiyaroğlu: Burada bana bağırıyorlar acil polis gelsin.

Çağrı Merkezi: Beyefendi yaralı var mı?

İlhan İhtiyaroğlu: Yaralı yok.

Çağrı Merkezi: Tamam. Maddi hasarlı mı bu kaza?

İlhan İhtiyaroğlu: Ancak olaydan sonra üzerime yürüdüler.

Çağrı Merkezi: Tamam emniyetle görüştüreceğim.

İlhan İhtiyaroğlu: Şu anda yaralı var.

ADLİ TIP: ÖLÜM NEDENİ KALP KRİZİ

Adli Tıp raporunda Abdullah Coşkun’un ölüm nedeninin kalp krizi olarak değerlendirildiği belirtildi.

SANIK: SADECE İTTİM

Duruşmada savunma yapan sanık İhtiyaroğlu, kazanın ardından 112’yi arayıp trafik polisi talep ettiğini, bu sırada Coşkun’un kendisine yumruk attığını ve dudağının kanadığını öne sürdü. İkinci darbe girişiminde Coşkun’u uzaklaştırmak için ittiğini iddia eden sanık, eşine yöneldiği sırada Coşkun’un düşüp düşmediğini görmediğini söyledi. Kısa süre sonra Coşkun’u aracına yaslanmış halde gördüğünü, ardından fenalaşıp yere düştüğünü ileri süren İhtiyaroğlu, başındaki kanamayı fark edince ilk yardım yaparak tampon uyguladığını anlattı.

ÖĞRENCİSİ AVUKATI OLDU

Duruşmada söz alan Coşkun ailesinin avukatlarından Melike Gürcüoğlu, hayatını kaybeden öğretmenin eski öğrencisi olduğunu belirtti. Gürcüoğlu, sanığın duruşma boyunca pişmanlık göstermediğini, aileye başsağlığı dilemediğini ve saygısız tavırlar sergilediğini öne sürerek en ağır cezayı talep etti. Ayrıca sanığın geçmişine ilişkin bazı iddiaları dile getirerek çalıştığı iş yerinden özlük dosyasının istenmesini talep etti.

SANIK AVUKATI: ALGI OLUŞTURULUYOR

Sanık avukatı Hicran Akkaya Şenol ise yaptığı yazılı açıklamada, olay sonrası kamuoyunda gerçeği yansıtmayan bir algı oluşturulmaya çalışıldığını savundu. Şenol, yargılamanın somut deliller üzerinden yürütülmesi gerektiğini belirterek, müvekkiline yönelik gerçek dışı isnatları kabul etmeyeceklerini ifade etti.

“5 ÖLDÜRÜCÜ DARBE” İDDİASI

Ailenin bir diğer avukatı Çağdaş Tarık Taner ise sanığın pişmanlık göstermediğini ileri sürerek, otopsi görüntülerinin Coşkun’un başına en az 5 öldürücü darbe aldığını ortaya koyduğunu iddia etti. Taner, olayın toplumda derin bir üzüntü yarattığını belirterek emsal nitelikte bir karar beklediklerini dile getirdi.

DAVA MAYIS AYINDA DEVAM EDECEK

Tutuklu sanık İlhan İhtiyaroğlu’nun yargılanmasına 6 Mayıs’ta devam edilecek.