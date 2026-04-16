Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesindeki Ayser Çalık Ortaokulu’nda 8. sınıf öğrencisi İsa Aras Mersinli’nin gerçekleştirdiği silahlı saldırıda 8’i öğrenci, biri öğretmen 9 kişi yaşamını yitirdi, 20 kişi yaralandı.

Saldırının ardından 14 yaşındaki failin okul hayatına ilişkin dikkat çeken detaylar ortaya çıktı.

İsminin açıklanmasını istemeyen bir öğretmen, öğrencinin sınıf içindeki tutumunu ve genel profilini anlattı. Öğretmen, saldırganın içine kapanık, sosyal olarak izole bir yapıda olduğunu belirterek önemli bilgiler paylaştı.

‘KAFASINI SIRAYA KOYARDI, SAATLERCE DEFTERİ KARALARDI’

Kısa Dalga’dan Gülseven Özkan’ın haberine göre, öğretmen, öğrencinin düzenli olarak okula geldiğini, ancak derslere katılımının oldukça düşük olduğunu söyledi.

Öğretmenin en net hatırladığı detay ise öğrencinin sürekli yazı yazması ya da deftere karalama yapması oldu.

Eğitimci bu durumu “Zaten sınıfa hep gelen bir çocuktu, ama derste çok farklıydı. Çocuklar ders dinlerken o dinlemezdi. Kafasını sıraya koyardı. Bazen önünde defter olurdu, bir şeyler yazar çizerdi, saatlerce defteri karalardı. En belirgin özelliği buydu” sözleriyle anlattı.

‘TENEFFÜSLERDE HEP YALNIZDI’

Zihinsel olarak öğrencinin sınıfta bulunmadığını ifade eden öğretmen, sosyal ilişkiler konusunda da dikkat çeken detaylar paylaştı. Eğitimci, öğrencinin arkadaş çevresinin neredeyse olmadığını vurgulayarak, “Teneffüslerde kendi başına takılırdı, dolaşırdı. Kimseyle muhatap olmazdı. Parkta, bahçede çocuklarla birlikte olduğunu hiç görmedim” dedi.

‘SOSYAL DEĞİLDİ, İÇE KAPANIKTI’

Öğretmen, öğrencinin karakterini tanımlarken “doğal olmayan” bir hali olduğuna dikkat çekti.

Eğitimci, “Çok doğal bir çocuk değildi. Nasıl anlatayım bilmiyorum ama farklı bir hali vardı. Kendi içine kapanık bir çocuktu” diye konuştu.

‘CANLI OYUNLAR OYNADIĞI SÖYLENİYORDU’

Öğrencinin evde oynadığı oyunlara ilişkin iddialar da gündeme geldi. Ancak öğretmen bu bilgilerin doğrulanmadığını özellikle belirterek, “Evde şiddet içerikli, karşılıklı oynanan oyunlara yatkın olduğu söyleniyordu. Ama bunlar iddia, kesin diyemem” dedi.

Öğrencinin zaman zaman dikkat çeken davranışları da olduğu belirtildi. Öğretmen hatırladığı bir günü “Bir kere omzuna ceketini atmıştı, eller yanda yürüyordu. Sanki kendini öyle göstermek istiyordu ama emin değilim” sözleriyle özetledi.