Adana’da, eski sevgilisiyle görüşmek isteyen ancak reddedilen kadın öğretmen, parkta tabancayla intihar girişiminde bulundu. Olay anı vatandaşlar tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

Eski Sevgilisinin Çalıştığı Okulun Önüne Gitti

Olay, akşam saatlerinde Seyhan ilçesi 2000 Evler Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Şırnak’ta görev yaptığı dönemde tanıştığı eski sevgilisiyle tekrar görüşmek isteyen öğretmen İnci K. (35), Adana’da görev yapan eski sevgilisinin çalıştığı okulun önüne geldi. Ancak burada görüşme talebi geri çevrildi.

Parkta Tabancayı Göğsüne Dayadı

Görüşme talebinin reddedilmesi üzerine okulun yakınındaki bir parka giden İnci K., yanında getirdiği tabancayı göğsüne dayayarak intihar edeceğini söyledi. Durumu fark eden çevredekiler, hemen polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

1 Saatlik İkna Çabası Sonuçsuz Kaldı

Olay yerine gelen polis ekipleri, İnci K.’yı yaklaşık bir saat boyunca ikna etmeye çalıştı. Ancak tüm çabalara rağmen genç kadın, tabancayı ateşleyerek kendini vurdu. Olay yerinde hazır bekleyen sağlık ekipleri, ağır yaralanan İnci K.’ya ilk müdahaleyi yaparak ambulansla hastaneye kaldırdı.

Hayati Tehlikesi Sürüyor

Hastanede tedavi altına alınan İnci K.’nın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Öte yandan, olay anı çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.