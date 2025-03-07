Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son turu ilk maçında sahasında konuk ettiği İskoçya ligi temsilcisi Rangers'a 3-1 mağlup oldu.
35 YAŞINDAKİ ÖĞRETMENİN KALBİ MAÇA DAYANAMADI
Ankara’nın Altındağı ilçesinde bulunan Şükrü Can Kayadibi Ortaokulu’nda matematik öğretmeni olarak görev yapan 35 yaşındaki Kerim Kara, dün akşam saatlerinde evinde Fenerbahçe- Glasgow Rangers maçını izlediği sırada kötü skorun da etkisiyle kalp krizi geçirdi. Hastaneye kaldırılan talihsiz öğretmen tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
OKULUN SAYFASINDAN DA BAŞSAĞLIĞI MESAJI PAYLAŞILDI
Şükrü Can Kayadibi Ortaokulu’nun sosyal medya hesabından da Öğretmen Kerim Kara için başsağlığı mesajı yayımlandı.
YAKINLARI VE ÖĞRENCİLERİ YASA BOĞULDU
Öğretmenin acı haberi hem meslektaş ve öğrencilerini hem de Kırşehir'deki yakınlarını, yasa boğdu.
CENAZESİ MEMLEKETİNE GÖNDERİLDİ
Kerim Kara'nın naaşı hastanedeki işlemlerinin ardından defnedilmek üzere memleketi Kırşehir'e gönderildi. Aşağı Homurlu Köyü nüfusuna kayıtlı Kerim Kara, burada kılınacak cenaze namazının ardından köy mezarlığına defnedilecek.