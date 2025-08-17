Eylül ayında başlayacak eğitim dönemi öncesinde Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), yıllardır uygulanan 'serbest kıyafet' uygulamasına son verme kararı aldı.



2025-2026 eğitim-öğretim yılı itibarıyla her okul, öğrencileri için kendi belirlediği kıyafeti kullanmaya başlayacak. Okullarda yapılan kılık kıyafet değişikliği ise yalnızca öğrencilerle sınırlı kalmayacak.



ÖĞRETMENLER ARTIK BÖYLE OKULA GİDECEK



Geçtiğimiz yıl MEB tarafından yayımlanan genelgede ilk kez öğretmenlerin kılık kıyafetlerinde kapsamlı değişikliğe gidilmiş ve yeni uygulama birçok çevreden tepki toplamıştı.



Ağustos ayında okullara gönderdiği genelge ile söz konusu uygulamanın ufak değişikliklerle bu yıl da geçerli olacağını belirten MEB, öğretmenlerin nasıl giyinmesi gerektiğinin çerçevesini sınırladı.



MEB, yayınladığı genelgede, kılık kıyafet kurallarının sadece bir formalite olmadığını, eğitimin kalitesine doğrudan etki eden unsurlar arasında yer aldığını vurguluyor. Öğretmenlik mesleğinin saygınlığı ve eğitim kurumlarının itibarı göz önünde bulundurularak yapılan bu düzenlemenin, tüm eğitim camiası tarafından ciddiyetle uygulanması gerektiği belirtiliyor. Eğitimcilerden, öğrencilere örnek olacak şekilde hareket etmeleri bekleniyor.



TOPLUMSAL AHLAKA UYGUN KIYAFETLER GİYİLECEK



Genelgede öğretmenlerden toplumsal ahlak kurallarına uygun, yapılan işin önemini ve ciddiyetini yansıtacak şekilde giyinmeleri istendi.



Genelgede, kılık kıyafet düzenlemelerinin eğitim sürecine katkısına da dikkat çekiliyor. Öğretmenlerin ve diğer okul çalışanlarının, mesleğin gerektirdiği ciddiyetle giyinmeleri, öğrenciler üzerinde olumlu bir etki bırakacak ve onların okul ortamına daha iyi uyum sağlamalarına yardımcı olacak. Bu düzenleme, öğrencilerin disiplin ve sorumluluk bilincini pekiştirmek için atılan bir adım olarak görülüyor.



'ÖĞRETMENLERİN ROLÜ VE SORUMLULUĞU BÜYÜK'

Okul çalışanları da bu yeni düzenlemeden sorumlu tutulacak. MEB, okul çalışanlarının, eğitim ortamında öğrencilere model teşkil eden bir duruş sergilemeleri gerektiğini hatırlatıyor. Öğretmenler ve yöneticiler gibi, diğer okul personelinin de kıyafetlerinde dikkatli olmaları ve bu konuda belirlenen kurallara uymaları isteniyor.

MEB’in 2025-2026 eğitim öğretim yılına yönelik bu yeni düzenlemesi, eğitimcilerin kıyafet seçimlerinde daha dikkatli olmalarını gerektiriyor. Eğitim camiasının her üyesi, bu kurallara uyarak, hem okul içi disiplini sağlama hem de öğrencilere örnek olma görevini yerine getirmek zorunda. Yeni eğitim-öğretim yılı, bu bilinçle hareket edilerek daha başarılı bir şekilde geçirilecek gibi görünüyor.