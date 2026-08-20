2026-2027 eğitim öğretim yılı öncesinde öğretmenlerin kılık ve kıyafet uygulamasına ilişkin ayrıntılar belli oldu.

Millî Eğitim Bakanlığının 81 il millî eğitim müdürlüğüne gönderdiği genelgede, eğitim kurumlarında görev yapan yönetici, öğretmen ve eğitim çalışanlarının mesleğin saygınlığına ve temsil sorumluluğuna uygun hareket etmeleri gerektiği belirtildi. Genelgede ayrıca öğretmenlerin önlük giyeceği ifade edildi.

ÖĞRETMENLERİN ÖNLÜK GİYMESİ ZORUNLU MU?

Millî Eğitim Bakanlığının 2026-2027 Eğitim ve Öğretim Yılına İlişkin İş ve İşlemler konulu genelgesinde, öğretmenlerin kılık ve kıyafetlerine ilişkin düzenlemeye yer verildi.

Genelgede eğitim kurumu yöneticileri, öğretmenler ve eğitim çalışanlarının görevlerini yerine getirirken öğretmenlik mesleğinin saygınlığını, temsil sorumluluğunu ve öğrencilere örnek olma niteliğini gözetmeleri gerektiği vurgulandı.

Kılık ve kıyafet konusunda ise mesleğin vakarına, kamu hizmetinin ciddiyetine ve toplumsal hassasiyetlere uygun hareket edilmesi gerektiği belirtildi. Bu kapsamda genelgede öğretmenlerin önlük giyeceği açıkça ifade edildi.

Dolayısıyla 2026-2027 eğitim öğretim yılında öğretmenlerin önlük kullanımına ilişkin uygulama, MEB'in yayımladığı genelgede yer alıyor. Uygulamaya ilişkin ayrıntılar ise eğitim öğretim yılı başında yapılacak öğretmenler kurulunda öğretmenlere aktarılacak.

MEB 2026-2027 ÖĞRETMENLERDE KILIK KIYAFET KURALINI NASIL UYGULAYACAK?

MEB'in yeni eğitim öğretim yılına ilişkin genelgesinde kılık ve kıyafet uygulaması, yalnızca önlük kullanımı üzerinden değil, öğretmenlik mesleğinin temsil niteliği üzerinden de ele alındı.

Buna göre eğitim kurumu yöneticileri, öğretmenler ve diğer eğitim çalışanlarının görevlerini yerine getirirken mesleğin saygınlığına, kamu hizmetinin ciddiyetine ve toplumsal hassasiyetlere uygun bir görünüm sergilemeleri istendi.

Genelgede öğretmenlerin önlük giyeceği belirtilirken, uygulamanın eğitim öğretim yılı başında gerçekleştirilecek öğretmenler kurulunda duyurulacağı bildirildi. Böylece öğretmenlere uygulamanın kapsamı ve nasıl yürütüleceğine ilişkin gerekli bilgilendirme okul yönetimleri tarafından yapılacak.

KILIK KIYAFET UYGULAMASINI Kİ TAKİP EDECEK?

2026-2027 eğitim öğretim yılında kılık ve kıyafet uygulamasının takibi millî eğitim müdürlükleri tarafından gerçekleştirilecek.

Genelgede, eğitim çalışanlarının belirlenen kurallara uygun hareket etmelerinin sağlanması ve mevzuata aykırı uygulamalara izin verilmemesi gerektiği belirtildi.

Bu kapsamda okullarda gerekli bilgilendirmeler öğretmenler kurulu toplantılarında yapılacak, uygulamanın mevzuata uygun şekilde yürütülmesi ise millî eğitim müdürlükleri tarafından takip edilecek.

GENELGEDE ÖĞRETMENLERİN KILIK KIYAFETİ İÇİN NE DENİLDİ?

MEB'in 2026-2027 eğitim öğretim yılına ilişkin genelgesinde, eğitim çalışanlarının kılık ve kıyafetlerinde mesleğin vakarına, kamu hizmetinin ciddiyetine ve toplumsal hassasiyetlere uygun hareket etmeleri gerektiği vurgulandı.

Genelgede ayrıca öğretmenlerin önlük giyeceği ifade edildi. Uygulamaya ilişkin gerekli bilgilendirmenin eğitim öğretim yılı başında öğretmenler kurulunda yapılacağı, uygulamanın takibinin ise millî eğitim müdürlüklerince gerçekleştirileceği bildirildi.

Böylece yeni eğitim öğretim yılında öğretmenlerin kılık ve kıyafet uygulamasının hangi çerçevede yürütüleceği de MEB'in yayımladığı genelgeyle netleşmiş oldu.