Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Erzurum’daki temasları sırasında eğitim gündemine ilişkin değerlendirmeler yaptı. İlkokulda sınıf öğretmenlerinin 1 ve 2’nci sınıflar ile 3 ve 4’üncü sınıflar için ayrı uzmanlık alanlarına ayrılması seçeneğini gündeme getiren Tekin, henüz karar verilmediğini ve öğretmenlerin görüşlerinin alınacağını söyledi.

“ÖĞRETMENLER İSTEMEZSE VAZGEÇİLİR”

İLK 4’E AYRI ÖĞRETMEN: İlkokul 1 ve 2’nci sınıfların yaş grubu ve öğrenme süreçleri bakımından birbirine daha yakın olduğunu belirten Tekin, 3 ve 4’üncü sınıfların da benzer özellikler taşıdığını ifade etti. Sınıf öğretmenlerinin bu doğrultuda iki ayrı gruba ayrılmasının tartışıldığını belirten Tekin, “Bu henüz tartışma aşamasında. Öğretmen arkadaşlar istemezlerse hâliyle vazgeçilir. Bakanlığımızca alınmış, olgunlaşmış veya atılmış somut bir adım yok. Bugünden yarına yapılacak bir iş değil” dedi.

ZORUNLU EĞİTİM KISALABİLİR

DAHA ERKEN YÜKSEKÖĞRETİM: Zorunlu eğitim süresinin yeniden değerlendirilmesi gerektiğini savunan Tekin, çocukların öğrenme hızlarının ve eğitim yöntemlerinin değiştiğine dikkat çekti. Daha kısa ve kompakt bir eğitim sisteminin tartışılması gerektiğini belirten Bakan, “Daha erken yaşlarda yükseköğretime başlamak da artık mümkün. Zorunlu eğitim süresinin biraz kısaltılması gerektiğine dair bir kamuoyu oluşmaya başladı. Biz de tartışmaların sonucunda karar vereceğiz” ifadelerini kullandı.

OKULLAR YAPAY ZEKÂ İLE İZLENECEK

ORTAK YAZILI: Bakan Tekin, ortak yazılı sınavlarla eğitimde objektifliği sağlamayı amaçladıklarını söyledi. Sınavların Millî Eğitim Bakanlığı müfredatına göre hazırlanmasına rağmen bazı okulların farklı yayınları tercih etmesini eleştiren Tekin, okulların müfredattan sapmalarının tespit edilerek gerekli adımların atılacağını belirtti.

OKULLARA RİSK KATEGORİSİ

OKUL GÜVENLİĞİ: Okulların güvenlik risklerine göre kategorilere ayrıldığını açıklayan Tekin, sürekli polis bulunması gereken okulların belirlendiğini söyledi. Bazı okullarda 24 saat esasına göre, bazılarında ise eğitim saatleri boyunca güvenlik görevlisi bulundurulacağını ifade etti. Tekin, güvenlik tedbirlerinin her okulun koşullarına göre değerlendirildiğini kaydetti.

META'YA DAVA HAZIRLIĞI

DİLEKÇE HAZIR: Facebook, Instagram, WhatsApp ve Messenger gibi platformların sahibi Meta hakkında dava başvuru dilekçesini incelediğini belirten Tekin, dilekçeyi zenginleştirerek sunacaklarını açıkladı. Eğitim sistemi ve çocukların korunmasına ilişkin rahatsızlıkları dile getirmek amacıyla başlatılan girişimin ilerleyen süreçte diğer sosyal medya platformlarını da kapsayabileceğini söyledi.

NORM FAZLASI ÖĞRETMENLERE GEÇİŞ FORMÜLÜ

YENİ BRANŞ İMKÂNI: Norm fazlası öğretmenler için bir havuz oluşturduklarını belirten Tekin, öğretmenlerin talepleri doğrultusunda farklı branşlara geçiş imkânı üzerinde çalıştıklarını açıkladı. İkinci lisans diploması veya yüksek lisans gibi ek eğitimlere sahip öğretmenlerin de tercihlerine göre değerlendirilebileceğini ifade etti.

PROTESTOLARA YANIT VERDİ

“GÖREVİMİ YAPACAĞIM”: Eğitim politikaları nedeniyle kendisini istifaya davet eden çevrelere de değinen Tekin, eleştirilerin yerli ve millî kültürü öne çıkaran eğitim adımlarından duyulan rahatsızlıktan kaynaklandığını savundu. Protesto ve eleştirinin demokratik hak olduğunu belirten Tekin, “Onlar nasıl eleştiri hakkını kullanıyorlarsa ben de iş yapma hakkım ve görevimi yapacağım. Onlarınki demokratik hak, benimki değil mi? Hem hak hem görev. Ben görevimi yapacağım, onlar da haklarını kullanacak” diye konuştu.