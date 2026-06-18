Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası'nın çağrısıyla Ankara'ya gelen öğretmenler, açlık grevine başladı. TBMM Çankaya Kapısı önünde açıklama yapmak isteyen öğretmenlere polis çok sert müdahale ederken, Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası Genel Başkanı Eren Edebali ve Örgütlenme Sekreteri Hüseyin Aksoy'un da aralarında bulunduğu 14 kişi ters kelepçeyle gözaltına alındı.

Öğretmenlerin açlık grevlerini sürdürürken dayak yediği sırada sırada Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin AKP Bursa İl Başkanlığı'nı ziyaret etti. Tekin burada yaptığı konuşmada Bursa'daki öğretmen sayısının AKP döneminde artmasıyla övündü.

'ÇOK ÖNEMLİ GÖSTERGE'

Tekin konuya ilişkin şunları söyledi:

"Bursa'da 2002-2003 eğitim-öğretim yılında toplam 16 bin 568 öğretmenimiz varmış. Şu an Bursa'da 42 bin 917 öğretmenimiz var. Yani öğretmen sayısı, yaklaşık 2,5 kat artmış. İlkokul ve ortaokullar, o tarihte ilköğretim okulu olarak geçiyordu, ilköğretim okullarında öğretmen başına düşen öğrenci sayısı 30. Şu anda ilkokullarda 19, ortaokullarda ise 14. Bu, bizim açımızdan çok önemli bir gösterge. Bursa'da 2002-2003 eğitim-öğretim yılında okulda toplam 9 bin 488 sınıfta ders anlatılıyormuş. Şu an 25 bin 407 dersliğimiz var. Devam edenler, planladıklarımız hariç. Bu gerçekten çok önemli bir rakam.

Bu rakamın istatistiksel karşılığı şu, 2002 yılında ilköğretimde, yani ilkokullarda ve ortaokullarda, derslik başına düşen öğrenci sayısı, ortalama 44, Bursa'da. Gerçekten çok kötü bir rakam. Bu, ortalama 70, 80, 90 kişilik sınıfların varlığı anlamına gelir. 2026 yılı itibarıyla bu rakam 27, Bursa'da. Bu, gerçekten çok önemli bir rakam. Liselerde 2002 yılında derslik başına düşen öğrenci sayısı 39, şu an 22."