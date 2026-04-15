Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası (Eğitim-Sen), Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde bir lisede yaşanan ve 16 kişinin yaralandığı silahlı saldırının ardından 1 günlük iş bırakma kararı alırken, Hürriyetçi Eğitim-Sen 2 günlük iş bırakma kararı aldı. Eğitim-Sen yazılı açıklamasında, “Eğitim Sen Genel Merkezi şubelerden alınan görüşler ve diğer sendikalarla yapılan görüşmeler doğrultusunda Ankara’da ortaklaşılan sendikalarla birlikte 15 Nisan 2026 Çarşamba günü Milli Eğitim Bakanlığı önünde saat 13.00’te basın açıklaması yapılacak. 15 Nisan 2026 Çarşamba günü üretimden gelen gücümüzü kullanacağız, 1 günlük iş bırakacağız” ifadelerine yer verildi. Hürriyetçi Eğitim-Sen ise olayın ardından 2 günlük iş bırakma kararı aldığını açıkladı.

