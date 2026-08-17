Öğretmenler 13 Ağustos’ta neden çağrıldıklarını bilmeden bir toplantıda bir araya geldi. Salonda kendilerine zarflar dağıtıldı ve herkesin zarfını aynı anda açması istendi. İçlerinden binlerce dolarlık çeklerin çıkması büyük şaşkınlık yarattı. Bazı öğretmenler duygulanırken, aldıkları destekten dolayı çok mutlu olduklarını ve paranın aile bütçelerine önemli katkı sağlayacağını dile getirdi.

1 MİLYON DOLARI DOĞRUDAN ÖĞRETMENLERE VERDİ

Maja Kristin’in bu kararı almasında bölgedeki öğretmenlerin ekonomik durumu etkili oldu. Marin County, ABD’nin varlıklı bölgelerinden biri olmasına rağmen Ross Valley School District, Kaliforniya’daki okul finansmanı açısından alt sıralarda bulunuyor. Bölgedeki öğretmenlerin maaşları da çevredeki birçok okul bölgesine göre düşük kalıyor.

Kristin bu durumu öğrendikten sonra parayı bir okul projesine aktarmak yerine doğrudan öğretmenlere vermeyi tercih etti. Toplam 1 milyon dolar 100 öğretmen arasında paylaştırıldı ve kişi başına 9 bin doların üzerinde para düştü.

ÖĞRETMENLER SÜRPRİZ KARŞISINDA DUYGULANDI

Toplantıya gelirken kendilerini neyin beklediğini bilmeyen öğretmenler, zarfları açtıklarında büyük şaşkınlık yaşadı. Öğretmenlerden Anna Schnell, üç çocuğunun bulunduğunu ve aldığı paranın ailesine önemli bir rahatlama sağlayacağını söyledi. Artık çocuklarının istediği bazı etkinliklere daha kolay “evet” diyebileceğini anlattı.

Diğer öğretmenler de kendilerini şahsen tanımayan birinin böyle bir destek sağlamasının kendilerini mutlu ettiğini dile getirdi. Kristin ise yaptığı 1 milyon dolarlık yardımın, bölgede yaşayan başka kişileri de öğretmenlere ve devlet okullarına destek olmaya teşvik etmesini umduğunu belirtti.