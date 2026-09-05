Milli Eğitim Bakanlığı, 81 ildeki okullara “2026- 2027 Eğitim ve Öğretim Yılına İlişkin İş ve İşlemler” başlıklı bir genelge gönderdi. Genelgenin en çok tartışılan kısmı ise öğretmenlerin giyeceği ve giyemeyeceği kıyafetler oldu.

TAYT-KOT YOK

Öğretmenlerin okul ortamına uygun olmadığı değerlendirilen tayt, mini etek, tişört ve kot pantolon gibi kıyafetleri giymemeleri gerektiği bildirildi. İlkokul, ortaokul ve liselerde görev yapan öğretmenlerin kıyafetlerine ilişkin başlayan tartışmaların ardından Milli Eğitim Bakanlığı, konuya ilişkin yürüttüğü standart önlük çalışmasını da tamamladı.

ÖNLÜK TEŞVİKİ

Öğretmenlerin 'mesleğin ciddiyetini' ve 'otoriteyi' hatırlatması amacıyla önlük giymeleri teşvik ediliyor. Gönderilen genelgede tüm öğretmenlerin, mesleki temsil ve öğrencilere rol model olma bakımından önlük giymeyi tercih etmelerinin teşvik edilmesi gerektiği ifade edildi.