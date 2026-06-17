Mülakat Mağduru Öğretmenler Platformu ile Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası öncülüğünde Ankara’da sürdürülen eylemlerde öğretmenler bir kez daha polis müdahalesiyle karşı karşıya kaldı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Çankaya Kapısı önünde bir araya gelen öğretmenlere müdahale edilirken, çok sayıda eğitimci ters kelepçe uygulanarak gözaltına alındı.

Müdahalenin yapıldığı Çankaya kapısı önüne gelen CHP İstanbul Milletvekili Suat Özçağdaş, öğretmenlerin dertlerini anlatmak istediğini vurgulayarak İçişleri Bakanlığı ve Ankara Valiliği'ne tepki gösterdi.

Özçağdaş. "Bunlar öğretmen. Öğretmenlere şiddet uyguluyorsunuz. Seslerini duyurmak istediler, gördükleri muameleye bak. Sürekli bir zulüm oluyor burada. Yerlerde sürüklenerek insanlar alınıyor. Bu ülke öğretmenlerine zulmederek okul saldırılarını falan engelleyemez. Bıktık bu AK Parti'nin işlerinden" diye konuştu.