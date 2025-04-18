TEK YETKİLİ İMZA

‘Proje Okul’ adlı ‘Özel Program ve Proje Uygulayan Eğitim Kurumları Yönetmeliği” 2 bin 153 okulu kapsıyor. Okullarda 79 bin 286’sı öğretmen ve 5 bin 318’i idareci, 84 bin 604 eğitimci var. Proje okullardaki 85 bine yakın eğitimciyi atama yetkisi yalnızca Bakan Yusuf Tekin’e verildi.

2013-2018 yılları arasında MEB müsteşarı olan Tekin, 2017’de çıkarılan proje okul yönetmeliğinin mimarlarından. 9 yıldır yürürlükte olan proje okul atamaları, binlerce öğretmeni mağdur etti. Öğretmenler 4+4 yıl olmak üzere bir okulda en fazla 8 yıl görev yapabiliyor. Gönderilen öğretmenlerin yerine gelecek öğretmenleri seçme kriteri belirsizliği sayısız kez mahkemelik oldu. Danıştay’a kadar taşınan davalarda, “Atamada hizmet yılı, puan üstünlüğünün dikkate alınmaması hukuka aykırı” denilse de MEB ısrarından vazgeçmedi.

Öğrencilere disiplin cezası tehdidi

Çiğli Fen Lisesi’nde görev yapan 43 öğretmenden 13’ü norm fazlasına düşürüldü. Öğrenciler karara tepki gösterdi. Yurtdışı gezisinde olan okul müdürü İbrahim Akkoyun, apar topar geri dönüp eylem yapan öğrencilerin telefonlarına el koydu. öğrencilerin fotoğraflarını çektirip, “Sürece dahil olursanız disiplin cezası alırsınız” diye tehdit etti.

7 bin 600 öğretmen mağdur

Türkiye’nin, en köklü liselerinde görevli 7 bin 600 öğretmenin ‘Proje Okul’ atamaları döneminde yeri değişti. Bakan Tekin, tepkilere rağmen proje okul atama sürecini savundu.

PROJESi PATLADI

MEB Müsteşarlığı ve MEB dahil Yusuf Tekin’in eğitimde 10 yılda yaptığı köklü değişiklikler:

- Müsteşar olur olmaz ilk iş, 2 Ekim 2013'te, ilkokullarda Andımız’ı yasakladı.

- 14 Mart 2014’te torba yasaya eklenen maddeyle ‘Proje Okulları’ başlattı.

- Ümmetçilik yapan, Cihannüma Derneği Genel Başkanı olup, birçok protokol yaptı.

- Hafızlık Projesi başlatıp, ilkokullarda, umre ödüllü yarışmalar açtı.

- 4 bin dershaneyi kapatıp, apartman tipi özel okulculuğun önünü açtı.

- 1 Mart 2014’te bir gecede 50 bin eğitim yöneticisini görevden aldı.

- 2016’da eğitimde ilk kez, ‘Sözleşmeli öğretmenlik’ uygulamasını başlattı.

MÜLAKATIN MUCİDİ

- Öğretmen atamalarında 2016’da çıkarıp, 2011’de kaldırılan ‘Mülakatı’ geri getirdi.

- 4 Haziran 2023’te anaokullarında mescit açılması için genelge yayınladı.

- Köylerdeki 20 bin okulu kapattı. Taşımalı eğitimin yıllık maliyeti 15 milyar TL'yi aştı.

- Ensar, Türgev, Tügva, Ülkü Ocakları gibi 2 bin 421 yapıyla protokol yaptı.

- Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ile eğitime ilk kez ‘Cihat’ kavramını ekledi.

- ÇEDES’İ çıkarıp, Diyanet ve tarikatlarla protokoller yapıp, okullara soktu.

- Cumhuriyet tarihinde ilk kez imam, vaiz ve tarikat şeyhlerine ders anlattırdı.

- MESEM ile 1 milyon çocuk asgari ücretin yüzde 30'u olan 6 bin 600 TL maaşla işçi yapıldı.

NOT DEFTERİ

- MEB, 15 bin sözleşmeli öğretmen alımı için bugün duyuruya çıkıyor.

- Öğretmen adayları, 21 Nisan-5 Mayıs tarihleri arasında başvuracak.

- Mülakata girme hakkı kazanan öğretmenler, 7 Mayıs’ta ilan edilecek.