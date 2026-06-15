Mülakat mağduru öğretmenlerin düşük ücretler, güvencesiz çalışma koşulları ve atama sorunlarına dikkat çekmek amacıyla TBMM önünde yapacağı açıklamaya polis izin vermedi. Güvenpark’ta toplanan onlarca öğretmen ve ailesine Meclis’e yürümek istediklerinde yaka paça sürüklenerek müdahale edildi. MEB Yusuf Tekin istifaya davet edildi.







41 GÖZALTI



Özel Öğretmenler Sendikası Genel Başkanı Eren Edebali ve TİP Ankara İl Başkanı Fırat Çoban’ın da bulunduğu 41 kişi gözaltına alındı, 18’i akşam saatlerinde serbest bırakıldı. Öğretmenlere ters kelepçe uygulandı. TİP’ten yapılan açıklamada, “Gözaltılar derhal serbest bırakılsın!” denildi.





Özel Öğretmenler Sendikası’ndan yapılan açıklamada “Ankara’nın kapılarını aşındıran 1611 mülakat mağduru öğretmen ve patronların sömürüsüne, işsizlik tehditlerine karşı ‘Güvencesizliği durduracağız’ diyerek yola çıkan yüz binlerce özel sektör öğretmeninin artık sabrı tükendi” açıklaması yapıldı.



Polisin sert müdahalesi sonrasında öğretmenler ve aileleri Sakarya Caddesi’nde bulunan Çankaya Belediye Binası önünde bir araya geldiler.





'MÜLAKAT MAĞDURUYUZ'



Bir mağdur öğretmen şu açıklamayı yaptı: “Mülakat mağduru öğretmenleriz. Yıllardır bize verilen sözlerin tutulması için Ankaradayız. MEB’in önüne yapacağımız yürüyüş Güven Park’ta engellendi. Arkadaşlarımızın yarısı gözaltına alındı. Öğretmenler, aileleri, çocuklarımızla geldik. Yaka paça sürüklenerek, şiddete uğrayarak darp edilerek gözaltına alındılar. Bu ülkenin öğretmenleri kesinlikle bu muameleyi hak etmiyor. Aileler adına açıklama yapan bir anne, “Kapımız açık diyorlardı, hani nerede?” dedi. Başka bir anne “Evlatlarımız için buraya geldik, verilen sözler tutulsun, yeter artık. Canımıza tak etti, yeter...” diye tepkisini dile getirdi. Öğretmenlerin kararlı mücadelesi ve artan tepkilerin ardından ilerleyen saatlerde gözaltındaki diğer öğretmenler de serbest bırakıldı.





NE İSTİYORLAR?



Ekonomik İyileştirme: Maaşların yoksulluk sınırının üzerine çıkarılması.



Mülakata Hayır: Atamalarda ve görevde yükselmelerde mülakat yerine liyakat.



Adil Atama: Atama bekleyen öğretmenler için daha fazla kadrolu atama.



Güvenli Çalışma Ortamı: Okullarda artan şiddet olaylarına karşı can güvenli.



Özlük Hakları: Tüm öğretmenlerin emekli maaşlarına yansıyacak şekilde temel maaşlarının artırılması.



Özel Sektör Şartları: Özel kurumlarda çalışan öğretmenler için taban maaş uygulaması.





'NE ZORLUKLARLA OKUTTUK'



Öğretmenlerin anneleri, “Öğretmenlerin annesiyiz, bizler zorluklarla okuttuk, buralara geldik. Yerlerde sürüklenmeyi hak etmedik” dediler. Mağdur öğretmenlerden biri, “Bu ülkenin öğretmenleri kesinlikle bu muameleyi hak etmiyor. Eğitimin geleceğinde böyle bir muamele olamaz” dedi.











