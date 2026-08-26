26 Temmuz 2026'da yapılan MEB-AGS ve ÖABT'nin sonuçları, ÖSYM tarafından 26 Ağustos saat 11.00'de açıklandı. Ancak sonuçların yayımlanmasının ardından çok sayıda öğretmen adayı sosyal medyada sonuç belgelerindeki doğru ve yanlış sayılarında hata olduğunu öne sürdü.

ADAYLAR HESAPLAMA HATASI İDDİASINDA BULUNDU

Özellikle tarih ve coğrafya testlerine ilişkin itirazlar gündeme geldi. Bazı adaylar, doğru ve yanlış sayılarını topladıklarında sınavda bulunandan daha fazla soru çıktığını savundu.

Bir aday, "Sınavda tarihte 10 soru yok ama netlerimizi topladığımızda tarihte 10 soru var. Coğrafyayı full yapmamıza rağmen 4 doğru 4 yanlış hesaplanmış" ifadelerini kullandı.

Bir başka aday ise sonuçların 2026 yerine önceki yılın soru dağılımına göre hesaplandığını öne sürerek, "Geçen senenin soru dağılımına göre hesaplanmış. Tarih 6 soruyken 10 soru şeklinde" dedi.

SONUÇLAR ERİŞİLEMEZ HALE GELDİ

İddiaların ardından ÖSYM'nin sonuç sisteminde dikkat çeken bir değişiklik yaşandı. Sistemde "2026 Millî Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı (MEB-AGS) Sonuçları" başlığı ve 26 Ağustos tarihi görünmeye devam ederken, sonuçlara ulaşmak isteyen adaylar "Böyle bir sonuç yoktur veya aktif değildir!" uyarısıyla karşılaştı.

ÖSYM'nin sınav takviminde ise MEB-AGS sonuç tarihi halen 26 Ağustos 2026 olarak yer alıyor.

GÖZLER ÖSYM'DE

MEB-AGS'de toplam 80 soru, ÖABT'de ise alana göre 50 soru soruldu. ÖSYM, sınavın temel soru kitapçıkları ve cevap anahtarlarını da sınav günü yayımlamıştı.

Sonuç ekranının neden kapatıldığı konusunda ÖSYM'den henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Bu nedenle erişimin kesilmesinin adayların hesaplama hatası iddialarıyla doğrudan bağlantılı olup olmadığı henüz kesinlik kazanmadı.

Adaylar, sonuçların yeniden hesaplanıp hesaplanmayacağını ve güncellenmiş sonuçların ne zaman açıklanacağını bekliyor.