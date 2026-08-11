Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), kadrolu öğretmenlerin aile birliği, sağlık, can güvenliği, engellilik ve diğer mazeretler kapsamında gerçekleştirdiği 2026 yaz tatili iller arası yer değiştirme işlemlerinin tamamlandığını duyurdu.

12 AĞUSTOS’A KADAR

Bakanlığın açıklamasına göre, 13-31 Temmuz tarihleri arasında ön başvuruları onaylanan öğretmenlerin tercih süreci 6-10 Ağustos'ta gerçekleştirildi. Tercih yapan öğretmenlerin atamaları, hizmet puanı üstünlüğü esas alınarak ve tercihleri doğrultusunda yapıldı.

Ataması gerçekleşen öğretmenler, 12 Ağustos'tan itibaren tebligat ve ilişik kesme işlemlerini gerçekleştirebilecek.

ATAMASI ÇIKMAYAN ÖĞRETMENLERE İKİNCİ TERCİH HAKKI

Mazerete bağlı iller arası yer değiştirme başvurusunda bulunmasına rağmen herhangi bir kuruma atanamayan öğretmenler için ise yeni bir tercih süreci başlatıldı.

Bu kapsamda öğretmenler, 12 Ağustos saat 16.00'ya kadar tercih başvuru sistemi üzerinden yeniden tercih yapabilecek.

İkinci tercih döneminin ardından gerçekleştirilecek atamaların sonuçları da 12 Ağustos'ta açıklanacak. Bu süreçte ataması yapılan öğretmenler, 14 Ağustos'tan itibaren tebligat ve ilişik kesme işlemlerini tamamlayabilecek.