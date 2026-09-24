Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde mazerete bağlı yer değiştirme süreci tamamlandı ancak geride gözü yaşlı aileler ve birbirine hasret kalan çocuklar kaldı. Kadro sorunları nedeniyle ataması gerçekleşmeyen binlerce öğretmen, eşlerinden ve çocuklarından kilometrelerce uzakta bir eğitim yılına daha başlamak zorunda kaldı. Aile birliğinin korunması için geçmiş yıllarda devreye sokulan 'İl Emri' uygulamasının bu yıl da hayata geçirilmesi bekleniyor.

KÜÇÜK KIZIN GÖZYAŞLARI YÜREK DAĞLADI

Seslerini duyurmaya çalışan mağdur ailelerin çocukları duygularına hakim olamadı. Babasından uzak kalacak olan küçük bir kız çocuğu, "Konuşamıyorum, çok kötü durumdayım... Babamı çok özlüyorum" diyerek ağlarken; bir başka çocuk ise "Annem tercihlerde atanamadığı için yine uzaklara gidecek" sözleriyle yaşanan çaresizliği gözler önüne serdi.

"BEBEĞİMLE OKULLARA GİTMEK ZORUNDA KALDIM"

Afet bölgesinde görev yapan bir anne ve öğretmen ise yaşadığı dramı şu sözlerle anlattı:

"Afet bölgesinde bir anne ve öğretmen olarak bebeğimi tek başıma okullara onunla beraber götürerek büyütmek zorunda kaldım. En sonunda annemin desteğiyle bebeğim memleketim olan Aydın’a gitti, eşim de Aydın’da görev yapmakta. Ben burada yalnız kaldım."

3 YILDIR SÜREN HASRET: "EŞİMİN OKULUNUN ÖNÜNDEN SESLENİYORUM"

Eşinden 3 yıldır ayrı olduğunu belirten Samsun Barosu avukatlarından Macit Mert Yıldız da Diyarbakır’daki eşinin okulunun önünden yetkililere çağrıda bulundu. Yıldız, yaşanan mağduriyetin boyutuna dikkat çekerek şöyle konuştu:

"Eşimle tam 3 yıldır ayrıyız; ben Samsun’dayım, o Diyarbakır’da... Bazılarımız eşinden ve çocuğundan uzak, bazılarımızın şehir dışında ağır hastası var, bazılarımız ise çalıştığı şehirde tedavisi olmayan hastalığa sahip."

"HER HİKAYEDE AYRI BİR DRAM VAR"

Süreçle ilgili değerlendirmelerde bulunan Devlet Memurları Eğitim Sendikası Başkanı Metin Öksüz ise Bakanlığa seslenerek şu ifadeleri kullandı:

"Dinlediğim her hikayede ayrı bir dram, ayrı bir acının sesini duyduk. Öğretmenlerimizin bu feryadına artık kulak verilmesi gerektiğini düşünüyoruz."

GÖZLER MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI'NDA

Eş durumundan tercih yaptığı halde kontenjan yetersizliğine takılan öğretmenler ve aileleri Milli Eğitim Bakanlığı'ndan gelecek müjdeli bir haberle 'İl Emri' uygulamasının getirilmesini ve mağduriyetlerinin giderilmesini bekliyor.