Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş, hukuk fakültesinden mezuniyetinin ardından avukatlık stajı için resmi başvuru dosyasını Diyarbakır Barosu'na teslim etti.
2023 yılında öğretmenlik mesleğinden istifa eden Başak Demirtaş, hukuk fakültesindeki lisans eğitimini bitirdi. Lisans sürecinin ardından mesleğe kabul için zorunlu tutulan avukatlık sınavına giren Demirtaş, gereken puanı alarak yasal staj aşamasına geçiş hakkı kazandı.
DİYARBAKIR BAROSU'NDA STAJA BAŞLADI
Sınav sürecini geride bırakan Demirtaş, iki gün önce Diyarbakır Barosu'na evraklarını teslim ederek resmi süreci başlattı. Baro yönetiminin incelemesinin tamamlanmasının ardından zorunlu avukatlık staj takvimi işlemeye başlayacak.