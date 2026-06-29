Brezilya’da yaşayan 29 yaşındaki Veridiana Henning, masa başı işini, modelliği ve öğretmenliği geride bırakarak direksiyon başına geçti ve ülkenin en ünlü kamyon şoförlerinden biri oldu.

Ailesindeki kamyonculardan ilham alarak sektöre adım atan Henning, erkek egemen bu meslekte karşılaştığı önyargılara ve zorluklara meydan okuyor.

"Pakita BR-153" lakabıyla yollara düşen genç kadın, direksiyon başındaki günlük hayatını sosyal medyaya taşıyarak devasa bir kitleye ulaştı. Haziran 2026 verilerine göre, Instagram ve YouTube platformlarında 1,4 milyondan fazla takipçisi bulunan Henning, artık sadece bir şoför değil, aynı zamanda karayolu taşımacılığında kadınların sesi olan güçlü bir influencer. Brezilya yollarından paylaştığı içeriklerle fenomen haline gelen Pakita, meslek değiştirmek isteyen birçok kadına da ilham kaynağı olmaya devam ediyor.

Yollarda geçirdiği uzun saatleri, yük taşıma sorumluluğunu ve kamyon kabinindeki rutinini samimi bir dille takipçileriyle paylaşan Henning, lojistik sektöründeki kadın temsilini de yukarı taşıyor. Benzin istasyonlarından depolara kadar her adımını dijital dünyaya aktararak geleneksel kamyonculuk algısını yıkan genç fenomen, hem bir kadın olarak sektörde kalıcı olduğunu kanıtlıyor hem de kariyerini dönüştürmek isteyenlere cesaret veriyor.