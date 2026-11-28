Kırklareli’nde yaşayan Merve Yıldırım, sevdiği işi yapma tutkusuyla radikal bir karar alarak kariyer rotasını tamamen değiştirdi. 2018 yılında adım attığı öğretmenlik mesleğini icra ederken kendi tüketimi için yeşil kahve çekirdekleri temin edip evde hobi amaçlı kavurma işlemleri yapan Yıldırım, zamanla bu alandaki bilgisini ve merakını profesyonel bir boyuta taşıdı.

2022 yılında öğretmenlik görevinden ayrılan Yıldırım, eşiyle birlikte güçlerini birleştirerek kendi işletmelerini kurma kararı aldı. KOSGEB’in kadın girişimcilere sunduğu destek paketlerinden faydalanarak gerekli üretim makinelerini temin eden girişimci, hobisini patentli kendi markasıyla faaliyet gösteren modern bir tesise dönüştürdü.

9 ÜLKEDEN GELEN ÇEKİRDEKLER ÖZEL ANALİZDEN GEÇİYOR

İşletmede üretim süreci titiz bir laboratuvar çalışması gibi yürütülüyor. Dünyanın 9 farklı ülkesinden ithal edilen yeşil kahve çekirdekleri, kavurma işlemine alınmadan önce detaylı analizlerden geçiriliyor. Çekirdeklerin nem ve yoğunluk değerleri ölçüldükten sonra en uygun kavurma derecesi belirleniyor. Küçük ölçekli deneme kavrumlarında hedeflenen ideal aroma ve lezzet yakalandığında ise ana üretim bandına geçiliyor.

TÜRKİYE'NİN DÖRT BİR YANINA ULAŞTIRIYOR

Kavrulan çekirdekler dinlendirme ve öğütme aşamalarının ardından özenle paketlenerek hem perakende hem de toptan olarak satışa sunuluyor. İşletme, yerel satışların yanı sıra internet üzerinden aldığı siparişlerle Türkiye'nin dört bir yanına ulaşıyor.

'KAHVE BİZİM HOBİMİZDİ'

Hobi olarak başladığı yolculukta kendi markasını kurmanın mutluluğunu yaşadığını dile getiren Merve Yıldırım, çekirdeğin işletmeye girişinden fincana ulaşana kadar geçen her anından büyük keyif aldığını ifade etti. Üretim aşamalarını ve devlet desteğinin önemini anlatan Yıldırım, "Burada yeşil çekirdekler geliyor. Kahve kavrumdan önce analiz ediliyor. Analiz süreçlerinden sonra kavrum, paketleme ve toptan ve perakende satış aşamaları geliyor. Kendi markamızla üretim yapıyoruz, bunun patenti de bizde. İşletmeyi kurarken KOSGEB'den destek aldık. Girişimci Destek Programı’ndan yararlanıp makinelerimizi aldık. Bir makinemizde numuneleri kavuruyoruz. Orada yaptığımız denemelerde lezzeti ayarladığımızda aynı değerlerle diğer makinemizde büyük kavrumu gerçekleştiriyoruz" dedi.

TOPTAN SEVKİYATLARDA GÜNLÜK 100 KİLOGRAMI AŞIYOR

Üretim hacimlerinin gelen taleplere göre şekillendiğini belirten Yıldırım, perakende ve paketli ürünlerde günlük 10 ila 20 kilogram arasında üretim yaptıklarını, şehir dışındaki kafe ve işletmelere gerçekleştirdikleri toptan gönderimlerde ise bu miktarın günlük 100 kilogramın üzerine çıktığını aktardı.

HEDEFTE YENİ MAKİNELER VE İHRACAT VAR

Girişimcilik serüveninde kapasitelerini her geçen gün büyütmeyi amaçladıklarını vurgulayan Yıldırım, gelecek planlarını, "Asıl mesleğim öğretmenlikti. 5 yıllık bu sürecin ardından eşimle birlikte kahve sektörüne girdik ve işletmemizi kurduk. Kahve aslında bizim hobimizdi. Yeni desteklerle üretim makineleri alıp bu işin ihracat kısmına da girmek istiyoruz. Kendimizi her zaman geliştirmeye devam edeceğiz" sözleriyle anlattı.