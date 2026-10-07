Milyonlarca öğretmen adayının yakından takip ettiği KPSS sonuçları bugün açıklandı. ÖSYM tarafından sonuçların erişime açılmasının ardından adayların gündeminde bu kez branşlardaki öğretmen ihtiyacı yer aldı. 2026 yılı verilerine göre bazı branşlarda öğretmen açığının 25 bin 400 seviyesine ulaştığı görüldü.

Eğitim sistemindeki öğretmen ihtiyacına ilişkin veriler, branşlar arasındaki farkı da ortaya çıkardı. Peki hangi branşlarda daha fazla öğretmene ihtiyaç duyuluyor?

İşte 2026 verilerine göre öğretmen açığının en yüksek olduğu 20 branş:

20- Kimya Öğretmenliği: 1.100

19- Coğrafya Öğretmenliği: 1.400

18- Tarih Öğretmenliği: 1.600

17- Görsel Sanatlar Öğretmenliği: 1.700

16- Müzik Öğretmenliği: 1.900

15- Arapça Öğretmenliği: 2.000

14- Matematik (Lise) Öğretmenliği: 2.300

13- Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği: 2.500

12- Sosyal Bilgiler Öğretmenliği: 2.800

11- Beden Eğitimi Öğretmenliği: 3.000

10- Bilişim Teknolojileri Öğretmenliği: 3.300

9- Fen Bilimleri Öğretmenliği: 4.000

8- Türkçe Öğretmenliği: 4.400

7- İlköğretim Matematik Öğretmenliği: 4.900

6- Okul Öncesi Öğretmenliği: 5.500

5- Rehberlik (PDR): 6.400

4- İngilizce Öğretmenliği: 7.200

3- Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği: 8.000

2- Sınıf Öğretmenliği: 10.600

1- Özel Eğitim Öğretmenliği: 25.400