Milyonlarca öğretmen adayının yakından takip ettiği KPSS sonuçları bugün açıklandı. ÖSYM tarafından sonuçların erişime açılmasının ardından adayların gündeminde bu kez branşlardaki öğretmen ihtiyacı yer aldı. 2026 yılı verilerine göre bazı branşlarda öğretmen açığının 25 bin 400 seviyesine ulaştığı görüldü.
Eğitim sistemindeki öğretmen ihtiyacına ilişkin veriler, branşlar arasındaki farkı da ortaya çıkardı. Peki hangi branşlarda daha fazla öğretmene ihtiyaç duyuluyor?
İşte 2026 verilerine göre öğretmen açığının en yüksek olduğu 20 branş:
20- Kimya Öğretmenliği: 1.100
19- Coğrafya Öğretmenliği: 1.400
18- Tarih Öğretmenliği: 1.600
17- Görsel Sanatlar Öğretmenliği: 1.700
16- Müzik Öğretmenliği: 1.900
15- Arapça Öğretmenliği: 2.000
14- Matematik (Lise) Öğretmenliği: 2.300
13- Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği: 2.500
12- Sosyal Bilgiler Öğretmenliği: 2.800
11- Beden Eğitimi Öğretmenliği: 3.000
10- Bilişim Teknolojileri Öğretmenliği: 3.300
9- Fen Bilimleri Öğretmenliği: 4.000
8- Türkçe Öğretmenliği: 4.400
7- İlköğretim Matematik Öğretmenliği: 4.900
6- Okul Öncesi Öğretmenliği: 5.500
5- Rehberlik (PDR): 6.400
4- İngilizce Öğretmenliği: 7.200
3- Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği: 8.000
2- Sınıf Öğretmenliği: 10.600
1- Özel Eğitim Öğretmenliği: 25.400