Venedik savcılığı, ABD Başkanı Donald Trump'ın büyük oğlu Donald Trump Jr.'ın da katıldığı bir av partisinin ardından başlatılan soruşturmayı inceliyor. İtalyan siyasetçiler, oğul Trump ve beraberindeki avcıların, koruma altındaki bir ördeği öldürdüğünü iddia etti.

İtalyan haber ajansı ANSA’ya göre, olay Aralık ayında Venedik lagünü yakınlarındaki bir av rezervinde gerçekleşti. Yetkililer, Salı günü ön soruşturmayı resmen başlattı.

Tartışmalar, oğul Trump ve av arkadaşlarına ait bir videonun İtalya’daki hayvan hakları aktivistlerinin dikkatini çekmesiyle başladı. Görüntülerde, av kamuflajı giymiş Trump Jr.’ın ölü kuşlarla çevrili olduğu ve tüyleri sarımsı kahverengi olan bir ördeğe işaret ettiği görülüyor.

Vurduğu kuşları gururla gösteren oğul Trump, videoda “Bu, aslında bölge için oldukça nadir bir ördek türü. İngilizcede ne dendiğini bile bilmiyorum,” diyor. Videodaki kuşun, Avrupa Birliği’nin kuş yönergesi kapsamında koruma altında bulunan pasbaş patka olduğu belirtildi.

'KİM VURDU BELLİ DEĞİL'

Yeşil Avrupa partisinden Veneto bölge meclis üyesi ve hayvan hakları aktivisti Andrea Zanoni, videoyu sosyal medyada paylaşarak Trump Jr.’ın İtalya’nın katı avcılık yasalarını ihlal ettiğini belirtti.

Zanoni, “Veneto ve İtalya, ABD’nin malı değildir,” diye yazdı. Zanoni, arkadaşlarının kendisine videoyu göndermesi üzerine polise resmi şikayette bulunduğunu söyledi.

Zanoni, “Yasa herkes için aynıdır,” sözleriyle İtalya’da avcılığın sıkı düzenlemelere tabi olduğunu ve yalnızca özel izinle avlanmanın mümkün olduğunu belirtti.

Trump Jr.’ın sözcüsü Andy Surabian, yaptığı açıklamada oğul Trump'ın av ekibinin gerekli tüm izinlere sahip olduğunu ve avlanmanın yasal olarak izin verilen bir bölgede gerçekleştiğini söyledi.

Surabian, “Bu tek bir ördeğin Don’un ekibi tarafından mı yoksa başka bir av grubu tarafından mı vurulduğu belli değil. Hatta farklı bir şekilde ölüp av köpeği tarafından getirilmiş olması da mümkün,” dedi.

APAR TOPAR KALDIRDILAR

Trump Jr.’ın kurucusu olduğu avcılık ve kampçılık platformu Field Ethos tarafından paylaşılan video, kısa süre içinde yayından kaldırıldı.

Zanoni, Trump Jr.’ın ördeği kendisinin öldürüp öldürmediğinin önemsiz olduğunu, çünkü İtalyan yasalarına göre korunan bir türün sahiplenilmesinin bile suç sayıldığını belirtti.

İtalya’da koruma altındaki vahşi hayvanları öldürmenin cezası para cezasından hapis cezasına kadar değişiyor. Trump Jr. ve kardeşi Eric Trump, büyük av hayvanları avcılığına olan ilgileriyle biliniyor.