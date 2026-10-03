Fon krizine adı karışan AKP Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı’nın oğlu Mustafa Yazıcı, ortağı Ali Emre Ballı ile 4 şirkette daha yolu kesişiyor. Oğul Yazıcı, Adil Katılım Bankası’yla bağı olmadığını söylese de hem Banka’nın hem de diğer şirketlerin yöneticileri hep aynı isimlere çıkıyor. Ortak isimlerin bulunduğu bu toplam 5 şirketin kuruluş sermayeleri 4 milyar 350 milyon lirayı buluyor.

Fon krizinde adı geçen isimlerden biri Ali Emre Ballı, Adil Katılım Bankası’nın Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapıyor. Banka’nın yönetim kurulunda hakkında tedbir kararı konulan daha sonra kaldırılan BDDK eski Başkan Yardımcısı Murat Yönaç Genel Müdür, Hayati Efe Oğuz Yönetim Kurulu Başkanvekili görevlerinde bulunuyor. Banka 20 Eylül 2025’te 3 milyar liralık sermaye ile faaliyete başladı. Bu, dönemin kuruna göre 72.6 milyon dolarlık yatırım anlamına geliyor. Mustafa Yazıcı ise 500 milyon liralık sermaye ile kurulan Adil Varlık Yönetim AŞ’nin tek pay sahibi olarak dikkat çekiyor. Adil Katılım Bankası ile ilişkisi olmadığını söylese de Ali Emre Ballı, bu varlık şirketinde Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapıyor. Yazıcı’nın görevi ise Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak görünüyor. Şirket, 2 Nisan 2019’da dönemin kuruna göre 89.9 milyon dolarlık bir yatırım olarak öne çıkıyor.

TASARRUFTA DA VAR

Oğul Yazıcı’nın, fon krizinde bahsedilen iki şirket ile öne çıksa da finans sektöründe faaliyet gösteren 3 şirketle daha bağlantısı dikkat çekici.

Ekim 2023’te kurulan Fair Finansman Leasing, güncel sermayesi 230 milyon lira. Bu şirketin Yönetim Kurulu Başkanı da Ali Emre Ballı, Yönetim Kurulu Başkanı Vekili de Mustafa Yazıcı. Murat Yönaç da yine bu şirkette Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapıyor.

Faizsiz finansa ikinci adım: İyi Finans

Geride kalan 3 yılda şirketlerine şirket ekleyen bu isimler, 10 Temmuz 2025’te, İyi Finans markasıyla faizsiz finans sektöründe, Fair Finansman’dan sonra bir adım daha atıyor. İyi Finans için kurulan Adil Tasarruf Finansman şirketi, 500 milyon lira yani, geçen yıla göre dolar bazında 12.5 milyon dolar ile kuruluyor. Bu şirketin kurucusu Ali Emre Ballı iken yönetim kadrosunda yine Murat Yönaç bulunuyor. Hayati Efe Oğuz da bu şirkette yöneticilik yapıyor. Mustafa Yazıcı’nın fiili bir görevi görünmese de aynı isimlerin bu 5 farklı şirkette görev yapması kuşku doğuruyor.

Ne ararsan var: Dijital ödeme sistemi

İki ortak, dijital ödeme sistemlerinde de faaliyet gösteriyor. 3 Aralık 2024’te 120 milyon lira, dönem kuruyla 3.5 milyon dolar sermaye ile Fairpay adlı ödeme sisteminin faaliyet gösterdiği şirket, Fintlix Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ kuruluyor. Bu şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Yazıcı iken, ona vekalet eden yine Ali Emre Ballı oluyor. Fon kriziyle bağlantılı, Ali Emre Ballı, Hayati Efe Oğuz, Murat Yönaç ve Mustafa Yazıcı hakkında tedbir ve işlemleri durdurma kararı alınmış ancak daha sonra bu karar kaldırılmıştı.