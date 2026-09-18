Fenerbahçe’nin idari yapılanmasında değişim bekleniyor. Aykut Kocaman’la birlikte çalışması için Futbol Direktörü olarak atanan ancak teknik direktör tercihini İsmail Kartal’dan yana kullanan Oğuz Çetin’le kısa süre içinde yolların ayrılması gündemde. Çetin’in yerine ilk düşünülen isim eski Futbol Direktörü Hasan Çetinkaya oldu.

Ancak Belçika ekibi Westerlo’da 2. başkan olan Çetinkaya, teklifi kabul etmedi. Bunun üzerine gündeme TFF’de 10 yıldan uzun süredir çalışan ve tüm transferden sorumlu Tescil İşleri Direktörü Ahmet Erzurumlu geldi. Fenerbahçe’nin sezon sonu yeniden seçime gidecek olması kaynaklı kaos havası, adayların karar verme sürecini etkiliyor.