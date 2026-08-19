Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında sahasında Lyon ile 1-1 berabere kaldı. Futbol Direktörü Oğuz Çetin, maç sonrası basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu.

Çetin, taraftarın desteğine dikkat çekerek, "Yine büyük Fenerbahçe taraftarı stadı doldurdu ve takımı destekledi. Çok önemliydi. Takımı ayakta tuttu. Bir hafta içinde üçüncü maça çıktık. Takım mücadele açısından maksimum seviyede oynadı. Bu memnun edici bir durum" ifadelerini kullandı.

"FEDERASYONDAN BİR ŞEY TALEP ETMEYİ DOĞRU BULMUYORUM"

Gençlerbirliği maçının ertelenmemesi konusunda TFF'ye yönelik sert ifadeler kullanan Çetin, "Büyük Fenerbahçe kulübü, önünde olan zorlu süreç açısından, özellikle 17 yıl sonra Şampiyonlar Ligi'ne girme açısından bir talepte bulundu. Bu talebi durup dururken yapmadık." şeklinde konuştu.

Sturm Graz, Gençlerbirliği ve Lyon maçlarının yoğunluğuna dikkat çeken Çetin, "Sturm Graz maçı sonrası Gençlerbirliği ayın 15'inde, Lyon maçı 18'inde takımın fiziksel olarak rejenere olması, hazırlık yapması, seyahat süreleri bizim için büyük bir handikaptı. Bir kez bir şey talep ettik. TFF bizim önemli gerekçelerimize ret cevabı verdi." dedi.

Çetin, "Bu ret cevabı veren TFF'den bir şey talep etmeyi doğru bulmuyorum. Sayın Başkanımız ile ilk günden itibaren bu talepleri hiçbir şekilde yapmayacağımızı beyan ediyorum. Böyle bir talebimiz yok." ifadelerini kullandı.

ASENSİO AÇIKLAMASI

Marco Asensio'nun durumu hakkında da bilgi veren Çetin, "Geçen sene sakatlandı ve uzun süre futbol oynayamadı. Takıma katıldıktan sonra kendisini fiziksel olarak hazırlama sürecinde. Ben de TV'de yorumcuyken Marco der başka bir şey demezdim. Onun da bu süreci adım adım yaşaması, istenen form grafiğini yakalaması lazım." dedi.

Asensio'nun takım için önemini vurgulayan Çetin, "Asensio en değerli oyuncumuz, vazgeçilmez oyuncumuzdur. İsmail Kartal'ın da vazgeçilmez oyuncusu ama her oyuncunun süreye ihtiyacı var." diye konuştu.