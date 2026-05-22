

CHP İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı, sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. Partililere çağrıda bulunan Salıcı, yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı;



"Türkiye’nin gözleri Cumhuriyet Halk Partisi’nin üzerindedir. Böylesi kritik bir dönemde; bölünme, parçalanma veya en ufak bir zafiyet gösterme lüksümüz yoktur.

Coğrafyamızda haritaların ve dengelerin yeniden şekillendiği gerçeği net bir şekilde görülmelidir. Vatandaşımız çok şiddetli bir geçim sıkıntısıyla boğuşmakta, açlıkla imtihan edilmektedir. Tüm bu sorunların çözüm adresinin Cumhuriyet Halk Partisi olduğu gün gibi ortadadır.

"YOL ARKADAŞLARIMIZ UYANIK OLMALIDIR"

AKP, kendi başarısızlıklarını unutturmak için partimizi tartıştırma çabasındadır. Her bir yol arkadaşımız bu gerçeğin farkında ve uyanık olmalıdır.

Bu doğrultuda, partimizin bütünlüğünü koruması yönünde dün yaptığım çağrının altını bir kez daha çiziyorum: Partimizi iç kavgalarla tüketmek ve bölmek isteyenlerin tuzaklarına asla düşülmemelidir.

Cumhuriyet Halk Partisi’nin istikametini yalnızca örgütünün öz ve hür iradesi belirler.

Zor bir dönemden geçtiğimiz aşikârdır; ancak Cumhuriyet Halk Partisi’nin tarihinde, imkânsız denilen zorlukları aştığımız onlarca örnek vardır. Bugün; ayrışma ya da suçlama günü değil; sükûnet, kucaklaşma ve kenetlenme günüdür. Partimiz, ortak aklı ve dayanışmayı büyüterek yoluna devam etmek zorundadır.

"KURULTAYIMIZIN MÜMKÜN OLAN EN KISA SÜREDE TOPLANMASI ELZEMDİR"

Benim nazarımda hiçbir şey; Cumhuriyet Halk Partisi’nin birliğinden, bütünlüğünden ve siyasi mücadelesinden daha kıymetli değildir. Mücadelemiz, doğrudan AKP iktidarına karşıdır. Bu mücadele gücünü; örgütünden, temiz siyaset anlayışından ve Türkiye’nin Cumhuriyet Halk Partisi’ne olan tarihi ihtiyacından alır.

Birlik ve beraberliğimizi pekiştirmek adına; umudun, mücadelenin ve kurtuluşun partisi olan Cumhuriyet Halk Partisi üyelerinin bir demokrasi bayramı olarak gördüğü Kurultayımızın mümkün olan en kısa sürede toplanması elzemdir."