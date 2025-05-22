İstanbul Eyüpsultan'da ehliyetsiz kullandığı araçla Oğuz Murat Aci’nin ölümüne sebep olan 17 yaşındaki Timur Cihantimur hakkındaki soruşturmada Aci’nin dosyada müşteki olarak bulunan eşi Şükriye Aci ve kazada yaralanan tüm müştekiler maddi ve manevi zararlarının giderildiğini gerekçe göstererek şikayetlerinden vazgeçti.

“DAVAMDAN VAZGEÇMEDİM”

Aci, “Haberim yoktu. Davamdan vazgeçmedim. Davama devam ediyorum. Ne söylediysem arkasındayım” ifadeleriyle şikayetini geri çekmeyeceğini vurguladı.

“ZEHİR ZIKKIM OLSUN”

Kendisiyle bağlantı kurulmadığını söyleyen Özer Aci, “Herkes kendi bacağından asılır. Hiçbir zaman davamdan vazgeçeceğim demiyorum. Kırmızı çizgim davamdır. İstanbul’u verseler neyleyeyim. Benim oğlumun kanından beslenirseler zehir zıkkım olsun. Kim beslenirse” diye konuştu.

“BANA AÇIKLASINLAR”

Sözlerini sürdüren Özer Aci, “Yayın esnasında kulak misafiri oldum: Şükriye Hanım zor günler geçirmiş. Bugün bir devlet memuru kaç para maaş alıyor? Devlet memurundan daha fazla ücret aldığını ispat edeceğim. Havuzlu bir villayı bırakıp babasının evinde yaşamaya başladı. Ne zaman maddi olarak zorluk yaşamışlar açıklama yapmalarını istiyorum bana” ifadeleriyle gelini Şükriye Aci’ye tepki gösterdi.

“ONLARA SİPER OLDUĞU İÇİN HAYATTA DEĞİL”

EKOL TV'de yer alan haber göre, Özer Aci, “Benim oğlum 4 yaralıya siper olduğu için şu an hayatta değil. Oğlumu geri getirebilecek maddi manevi karşılık var mıdır acaba? En ağır cezayı almalarını bekliyorum. Örnek ceza olacak. Birileri alçaklık, şerefsizlik yapmışsa ben yapmayacağım evladıma. Ben ortaya çıkaracağım: 2024’ün 10. aylarında şu anki mevcut avukatın aracılığıyla rakamlar telaffuz edildi. Benim oğlumun kanını kaça sattılar, çıksınlar açıklama yapsınlar. Yazıklar olsun” ifadeleriyle davadan vazgeçilmesi için görüşmelerin 2024 yılında yapılmaya başlandığını ileri sürdü.

ŞÜKRİYE ACI:“DAVANIN MUHATABI BENİM”

Şükriye Aci, kayınpederi Özer Aci’nin kendisine yönelik ifadelerine ve 100 milyon lira tazminat aldığı iddialarına tepki gösterdi.

Şükriye Aci, “Kimse beni dinlemedi davanın asıl muhatabı benim” ifadelerini kullanırken kendisine yöneltilen eleştirilere tepki gösterdi.

“İFTİRAYA MARUZ KALDIM”

Şükriye Aci, “Haklıyken, haksız duruma düştüm. Bir sürü lince ve iftiraya maruz kalıyorum” dedi.

“TAZMİNAT DAVASINDA ALACAK OLDUĞUMUZ PARAYDI”

Eylem Tok ve Timur Cihantimur hakkında şikayetini geri çekmesi için 100 milyon lira aldığı iddialarına yanıt veren Şükriye Aci, “Bu iddiaların sahibinin beklentisi bu miktar olduğu için bu miktar söyleniyor. Kesinlikle böyle olağanüstü bir paradan bahsetmiyoruz. Oğlumun ve benim hakkım olan, tazminat davasında zaten alacak olduğumuz parayı bu şekilde almış oldum” dedi.

“DAVANIN DÜŞMEYECEĞİNİ BİLİYORUM”

Sözlerini sürdüren Şükriye Aci, “Davanın da düşmeyeceğini zaten bilerek, kamu davasının devamının bilincinde olarak hem eşimin ailesi tarafından hem de psikolojik anlamda bu konu itibariyle yıpranmış olduğum için davadan bu şekilde çekilme kararı aldım. Ama kesinlikle bahsedildiği gibi bir durum yok” diye konuştu.