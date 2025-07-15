Oyuncu Demet Özdemir'le 1 yıl evli kalan Oğuzhan Koç, 2023 yılında karşılıklı boşanmıştı. Uzun süredir hayatına kimseyi almayan Koç. geçen yıl oyuncu Hazal Subaşı ile aşkını ilan etmişti. Yaz tatilini Yunanistan'da geçiren aşıklar, ele ele poz verip sosyal medya hesaplarından paylaştı.
ROMANTİK BİR YAZ TATİLİ İÇİN ROTALARI YUNANİSTAN OLDU
Beraberliklerini geçen yıl duyuran Hazal Subaşı ile Oğuzhan Koç, romantik bir yaz tatili için Yunanistan'ı tercih etti. Zaman zaman ilişkilerine dair paylaşım yapan aşıklar bu kez tatil anlarını paylaştı.
KOMŞUDA AŞK TAZELEYİP PAYLAŞTILAR
Komşuda aşk tazeleyen ünlü çift, ele ele pozlarını kalp emojisiyle sosyal medya hesaplarından yayınladı.