Şarkıcı Oğuzhan Koç, Beşiktaş'ta 85 bin liraya oturduğu evin kirasına dört katı zam yapan ev sahibiyle davalık olmuştu.
Koç, dava haberlerinin ardından, 'Riva'da 65 milyon Tl değerinde lüks bir villa satın aldı' iddiasıyla gündeme gelmişti.
Oğuzhan Koç önceki akşam oyuncu sevgilisi Hazal Subaşı ile Yeniköy'de görüntülendi.
"MAĞDUR OLDUM"
Ev sahibiyle yaşadığı kira krizi nedeniyle mağdur olduğunu söyleyen Koç, villa dedikodusunu yalanladı.
Ünlü şarkıcı "O paraya ev alacak olsak Riva'dan almayız" dedi.