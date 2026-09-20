Ünlü şarkıcı Oğuzhan Koç, Edirne'de verdiği konser sırasında bir izleyiciyle yaşadığı tartışmayla gündeme geldi. Sahnenin önünden sigara içerek geçen kişiyi fark eden Koç, şarkısını yarıda keserek izleyiciyi uyardı.

SAHNENİN ÖNÜNDEN SİGARAYLA GEÇTİ

Edirne Gastronomi Festivali kapsamında sahne alan Oğuzhan Koç, performansı sırasında önünden geçen bir kişinin sigara içtiğini gördü. Bunun üzerine şarkısını durduran Koç, izleyiciye dönerek sigarasını söndürmesini istedi.

Koç, “Söndür bakayım onu. Şşt, bir dakika. Kardeşim, yakışıklım” diyerek kişiyi durdurdu. Ardından sahnenin önünden geçiş şekline de tepki gösteren şarkıcı, “Şuradan dibimden şöyle kolunda kol çantasıyla ve böyle sigarayla geçtin ya artist artist, söndür bakayım sigaranı” dedi.

“BURANIN AĞASI SEN MİSİN LAN KEKO?”

Tepkisini sürdüren Koç, “Buranın ağası sen misin lan keko? Saygın olsun. Kimin torpillisisin sen?” ifadelerini kullandı.

Şarkıcının sözleri bununla da sınırlı kalmadı. Koç, “Lan, nereden geçiyorsun sen öyle!”, “Çık dışarı, hadi çık bakayım” ve “Eline almış sigarayı, salına salına geçiyor” sözleriyle izleyiciye tepki göstermeye devam etti.

Koç ayrıca, “Lan, hadi bana saygın yok, bari protokole olsun” diyerek seslendi.

O ANLAR KAMERADA

Konser alanında yaşananlar, izleyiciler tarafından cep telefonu kameralarıyla kaydedildi. Görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasıyla birlikte Oğuzhan Koç'un sahnede sigara içerek önünden geçen izleyiciye gösterdiği tepki konuşulmaya başlandı.

Koç, yaşanan olayın ardından gençlere yönelik olarak da “Bazı gençler cahil, öğrenecekler” ifadelerini kullandı.