Şarkıcı Oğuzhan Koç'un İstanbul Levent'teki evinin kira bedeli nedeniyle ev sahibi Güneş B. ile yaşadığı anlaşmazlık yargıya taşındı. 2019 yılından beri aynı evde oturan Koç, 2024 yılında karşılaştığı kira artışı talebi üzerine ev sahibiyle anlaşamadı.

Sabah'tan Armağan Yılmaz'ın haberine göre, taraflar arasındaki kira anlaşmazlığı nedeniyle İstanbul Sulh Hukuk Mahkemesi'nde görülen kira tespit davasında karar verildi.

EV SAHİBİ 350 BİN LİRA TALEP ETTİ

Oğuzhan Koç'un Levent Mahallesi'ndeki evinin kirası 85 bin liraydı. Ev sahibi Güneş B., 2024 yılında kira bedelinin 350 bin liraya çıkarılmasını istedi.

Yaklaşık dört katlık bu artış talebine itiraz eden Koç ile ev sahibi arasında anlaşma sağlanamadı. Bunun üzerine Güneş B., kira bedelinin yeniden belirlenmesi için İstanbul Sulh Hukuk Mahkemesi'ne başvurdu.

DAVA SONUCU BEKLENİYORDU

Kira tespit davasında mahkemenin, Oğuzhan Koç'un oturduğu daire için belirlenecek yeni kira bedeline ilişkin kararı merakla bekleniyordu.

Dava kapsamında yapılan değerlendirmelerin ardından Koç'un ödeyeceği kira bedeli de belli oldu.

OĞUZHAN KOÇ'UN KİRASI 324 BİN LİRA OLDU

Mahkeme, Oğuzhan Koç'un ev sahibine 324 bin lira kira ödemesine hükmetti.

Böylece Koç'un 85 bin lira olan kira bedeli, mahkeme kararıyla 324 bin liraya yükselmiş oldu.