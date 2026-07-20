Haluk Levent'in kurucusu olduğu Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve aralarında Babala TV'nin kurucusu Oğuzhan Uğur'un da olduğu 10 kişiden 9'u için tutuklama talep edildi. Savcılık bir kişi için ise adli kontrol talep etti.

Ahbap Derneği adına toplanan bağışların şüphelilerin hesaplarına aktarıldığı iddiasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Oğuzhan Uğur'un da aralarında olduğu 9 şüpheli tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.

Savcılık Uğur'a "Hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma" ve "Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlamalarını yöneltti.

İŞTE SAVCILIĞIN TUTUKLAMA VE ADLİ KONTROL İSTEDİĞİ İSİMLER

İfade işlemi tamamlanan şüphelilerden Oğuzhan Uğur, Ersin Gökgün, Muharrem Karataş, Gülgün Öztürk, Emre Kartaloğlu, Hüseyin Küçük, Suzan Düşküner Mintaş, Fatih Eke, Emir Taşar tutuklama, Özgür Ömer Güner adliye kontrol talebiyle mahkemeye sevk edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Ahbap soruşturması kapsamında Oğuzhan Uğur’un da aralarında bulunduğu 10 şüpheli gözaltına alınmış ve emniyette işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edilmişti.

Ayrıntılar gelecek...