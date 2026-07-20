Ahbap Derneği’ne yönelik İstanbul merkezli düzenlenen son operasyonda gözaltına alınan ve Oğuzhan Uğur’un da aralarında olduğu 10 şüpheli adliyeye sevk edildi.
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Ahbap Derneği’ne yönelik İstanbul merkezli düzenlenen son operasyonda gözaltına alınan ve Oğuzhan Uğur’un da aralarında olduğu 10 şüpheli adliyeye sevk edildi.
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