Haluk Levent'in ardından gözler deprem felaketi döneminde Haluk Levent'in kurucusu olduğu AHBAP Derneği ile ortak çalışmalar yapan Oğuzhan Uğur'a çevrildi. Sanatçı ve Babala TV kurucusu Oğuzhan Uğur, Gazeteci Özlem Gürses'e Ahbap Derneği ve yardım kuruluşlarıyla ilgili tartışmalara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

'YİNE İNSANLARI BÖLDÜLER'

Oğuzhan Uğur açıklamasında, Türkiye’de insanların kurumlar üzerinden sınıflandırıldığını söyleyerek şu ifadeleri kullandı:.

"Herkes bir forma giymek zorunda gibi hissediyor kendini, yıllardır bizim memleketimizde. Sen onun adamısın, bu bunun adamı, bu bunun kuruluşu, bu bunun vakfı gibi konuşmalar geçiyor. Sanki Ahbap’a yardım eden Kızılay’ı yok sayar, Kızılay’ya yardım eden Ahbap’ı yok sayar gibi yine insanlara formalar giydirdiler, yine böldüler ve bu konular ortaya çıkınca da yine aynı başlıklar üzerinden ilerlediler.

'HESAP SORMAK HAKKIMIZ'

Yani Kızılay’ın da bizim olduğunu, Kızılay’dan da hesap sormamız gerektiğini, Ahbap’tan da hesap sormamız gerektiğini bir kez daha insanlar sanırım anlamış oldu bu konularla beraber.

Hepimiz şok içinde, o içimizdeki az kalmış umut kırıntısıyla "Umarım bu haberler doğru değildir" diyoruz. Çünkü bu yalnızca Haluk Levent, Ahbap meselesi değil. Babala TV meselesi de değil. O dönemde sen de şahitsin ki insanlar, yani kumbarasındaki parayı Ahbap’a yollayan insanlar oldu. Ya da AFAD'a yollayan insanlar oldu. Bizim elbette hesap sormak hakkımız; hatta zayıf kasımız, keşke bunu daha da güçlendirsek."

'KURUŞ KURUŞ HESABI VERİLMELİ'

Oğuzhan Uğur, dün X platformunda yaptığı açıklamada da "Haluk Levent hakkında kamuoyuna yansıyan ciddi iddialar var. Süreci an be an takip edeceğiz elbette. Zira o dönemde her birimizin emeği, çabası ve mücadelesi vardı. Gerçek neyse ortaya çıkmalı, kuruş kuruş hesabı verilmelidir. Biz de herkes gibi izliyoruz şimdilik." ifadelerini kullanmıştı.