Haluk Levent hakkında ortaya atılan iddialar kamuoyunda tartışılmaya devam ederken, BabalaTV kurucusu Oğuzhan Uğur'dan dikkat çeken bir açıklama geldi. Uğur, Haluk Levent hakkında kamuoyuna yansıyan iddiaları yakından takip ettiklerini belirterek, sürecin tüm yönleriyle açıklığa kavuşması gerektiğini ifade etti.

"GERÇEK NEYSE ORTAYA ÇIKMALI"

Uğur açıklamasında, "Haluk Levent hakkında kamuoyuna yansıyan ciddi iddialar var. Süreci anbean takip edeceğiz elbette. Zira o dönemde her birimizin emeği, çabası ve mücadelesi vardı" dedi.

Sürecin şeffaf biçimde yürütülmesi gerektiğini vurgulayan Uğur, "Gerçek neyse ortaya çıkmalı, kuruş kuruş hesabı verilmelidir. Biz de herkes gibi izliyoruz şimdilik. Gelişmeler oldukça net yorumumuz da olacaktır muhakkak" ifadelerini kullandı.

BABALATV ELEŞTİRİLERİNE YANIT VERDİ

Haluk Levent hakkındaki haberlerin ardından kendisi ve BabalaTV'nin de hedef gösterilmeye çalışıldığını söyleyen Oğuzhan Uğur, bu duruma da tepki gösterdi.

Uğur, "Haluk Levent haberlerinden sekip bana ve BabalaTV'ye salça olmaya çalışanları da görüyorum" sözleriyle eleştirilerine yanıt verdi.

"BAĞIŞ TOPLAMADIM, YARDIMLARI CEBİMDEN YAPTIM"

Kendisi hakkında ortaya atılan iddialara da açıklık getiren Uğur, herhangi bir dernek ya da vakıf statüsünde olmadığını vurgulayarak bağış toplamasının hukuken mümkün olmadığını belirtti.

Uğur açıklamasında, "Ben bir dernek ya da vakıf değilim. Dolayısıyla para toplayamam, bağış kabul edemem. Yaptığım tüm yardımları da bugüne kadar kendi cebimden yaptım. Bunu yazmak zorunda kalmak bile ruhumu eziyor" dedi.

Bu açıklamayı yapmak zorunda bırakıldığını ifade eden Uğur, "Ama yazmayınca da farklı yerlere çekiliyor. Normal..." sözlerini kullandı.

"GÜVEN ARTIK NOSTALJİK BİR KAVRAM"

Toplumda güven duygusunun giderek zedelendiğine dikkat çeken Oğuzhan Uğur, açıklamasını şu ifadelerle tamamladı:

"Bu millet yıllardır hayal kırıklıklarından kule yaptı. 'Güven' dediğimiz şey artık neredeyse nostaljik bir kavram. Umarım bu haberler o kulenin tepesine yeni bir parça daha eklemez, bizi güven duygusundan bir adım daha uzaklaştırmaz. Takipteyiz."

Oğuzhan Uğur'un açıklamaları kısa sürede sosyal medyada geniş yankı uyandırırken, kamuoyunun gözü Haluk Levent hakkındaki iddialara ilişkin sürecin nasıl ilerleyeceğine çevrildi.