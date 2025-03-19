Üniversite diploması dün akşam iptal edilen İBB Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayı olması beklenen Ekrem İmamoğlu, bu sabah saatlerinde evine gelen polisler tarafından gözaltına alındı.

Sabah saatlerinde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan ve evi aranan İmamoğlu, saat 10.00 sularında Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada Ekrem İmamoğlu için 'suç örgütü lideri' tanımının kullanılması dikkat çekti.

Operasyona gerekçe olarak "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık" gibi suçlamalar gösterildi. Soruşturmanın, "basına yansıyan para sayma görüntüleri" ve "MASAK raporu kapsamında gerçekleştiği" ifade edildi. Bu kapsamda 100 gözaltı kararı çıkarıldı.

"TERÖR" SUÇLAMASI DA VAR!

Öte yandan İmamoğlu ve 6 kişi hakkında hakkında "PKK'ye yardım" suçlamasıyla da gözaltı kararı verildiği duyuruldu. Başavcılığın yaptığı açıklamada, "İBB ve iştiraklerinde PKK'yle bağlantılı kişilerin işe alındığı" öne sürüldü.

ÇOK SAYIDA İSİM HEDEFTE

Tuncay Yılmaz, Fatih Keleş, Ertan Yıldız, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, İBB Genel Sekter Yardımcısı Mahir Polat, İBB Medya AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun, İPA Başkanı Buğra Gökce, Reform Ensititüsü Başkanı Mehmet Ali Çalışkan, İmamoğlu'nun kampanya danışmanı Necati Özkan ve sanatçı Ercan Saatçi'nin de aralarında olduğu 106 kişi hakkında gözaltı kararı verildiği duyuruldu.

Ve saat 10.40 itibarıyla hakkında karar bulunan 84 kişi gözaltına alındı.

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat ve İBB'ye bağlı İstanbul Medya AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun da sosyal medya üzerinden gözaltına alındıklarını duyurdu.

"BU ORTAMDA KİMSENİN SESİNİ DUYURABİLECEĞİMİZİ SANMIYORUZ"

Gözaltı haberleri gündemdeyken Babala TV kurucusu Oğuzhan Uğur X hesabından bir duyuruda bulundu.

Uğur "Bugün yayına girecek olan ve sözü Grand Kartal Otel Yangını mağdurlarına bıraktığımız Mevzular Açık Mikrofon Özel programını, Cuma yayınlayacağımız Saygı1 mor ve ötesi bölümünü ve hafta sonu yayında olmasını planladığımız, sözü geçtiğimiz haftalarda katledilen Mattia Ahmet Minguzzi’nin sevgili annesi Yasemin Minguzzi’ya ve geçtiğimiz aylarda katledilen Ata Emre Akman’ın sevgili annesi Zuhal Akman’a bıraktığımız Mevzular Açık Mikrofon programlarımızın yayın tarihlerini ileri bir tarihe erteliyoruz. Bu ortamda kimsenin sesini duyurabileceğimizi sanmıyoruz" ifadelerini kullandı.