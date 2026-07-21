Ahbap Derneği soruşturması kapsamında gözaltına alınan Babala TV'nin kurucusu Oğuzhan Uğur'un da aralarında bulunduğu 10 kişi adliyeye sevk edildi. İfade işlemleri tamamlanan Oğuzhan Uğur ve 8 kişi hakkında tutuklama talep edildi. Hakimlik, Uğur dahil 9 kişinin tutuklanmasına karar verdi.
TUTUKLAMA TALEBİ
İfade işlemi tamamlanan Oğuzhan Uğur, Ersin Gökgün, Muharrem Karataş, Gülgün Öztürk, Emre Kartaloğlu, Hüseyin Küçük, Suzan Düşküner Mintaş, Fatih Eke, Emir Taşar tutuklama, Özgür Ömer Güner adli kontrol talebiyle mahkemeye sevk edildi.
Hakimlik, Oğuzhan Uğur'un ve 8 kişinin tutuklanmasına karar verdi. 9 kişi cezaevine gönderildi.
Oğuzhan Uğur, savcılık tarafından "hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma" ve "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" suçlamalarıyla tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edilmişti.
Nöbetçi hakimlikte işlemleri biten Oğuzhan Uğur dahil 8 kişi tutuklanırken, ilk dalgada tutuklanan Ece Güner'in kardeşi Özgür Ömer Güner adli kontrol tedbirleriyle serbest bırakıldı.