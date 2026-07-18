Ahbap Derneği soruşturması kapsamında gözaltına alınan Oğuzhan Uğur hakkındaki gelişmenin ardından ünlü şarkıcı Serdar Ortaç, sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Konserin iptalini duyuran Ortaç, 4 Ağustos'ta Yenikapı'da hayranlarıyla buluşma planının değişmediğini ancak bunun 'Serdar Ortaç Konseri' ismiyle gerçekleştirileceğini açıkladı. "TÜM SEVENLERİMİ BEKLİYORUM" Serdar Ortaç'ın sosyal medya hesabından kamuoyuna yaptığı açıklama şu şekilde: "4 Ağustos'ta Yenikapı'da gerçekleştirilmesi planlanan "Saygı 1" konsepti, yaşanan gelişmeler doğrultusunda iptal edilmiştir. Ancak 4 Ağustos'ta Yenikapı'da sizlerle buluşma sözümüz aynen geçerlidir. Aynı tarih ve aynı mekanda, birbirinden değerli sürpriz sanatçı dostlarımın da katılımıyla 'Serdar Ortaç Konseri' ile sahnede olacağım.

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