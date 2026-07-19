AHBAP Derneği adına toplanan bağışların yöneticilerin özel hesaplarına aktarıldığı iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında, Babala TV'nin kurucusu Oğuzhan Uğur evinde gözaltına alındı.

Oğuzhan Uğur'un emniyetteki ifade işlemleri tamamlandı.

AYLIK GELİRİ BELLİ OLDU

Gazeteci Burak Doğan'ın haberine göre; Uğur ifadesinde, aylık gelirinin 150 bin TL ile 400 bin TL arasında olduğunu beyan etti.

Emniyette verdiği ifadesinde aylık gelirine ilişkin soruya şu yanıtı verdi:

"Şu anda Babala TV'de SGK'lı olarak çalışmaktayım. 150.000-400.000 TL civarında aylık kazancım vardır. Ancak bu kazanç, gelen reklamlara göre değişkenlik göstermektedir"

Oğuzhan Uğur emniyet ifadesinde şunları söyledi:

'BİR USULSÜZLÜK GÖRMEDİM'

Oğuzhan Uğur'un ifadesinden dikkat çeken detaylar şu şekilde; Ahbap Derneğine yapılan bağışların amacı dışında kullanıldığına yönelik herhangi bir şüphem olmadı. Herhangi bir usulsüzlüğe de şahit olmadım. Zira ben hiçbir dernekle ve Haluk LEVENT ile bağlantımız olmadığı için medyadaki haberlerden ileri bilgimiz olmamıştır.

'AHBAP İLE BAĞLANTIM OLMADI'

"- Haluk Levent dışında Ahbap Derneğinden kimseyi tanımam. Kimseyle bir ilişkim de yoktur. Hatırladığım kadarıyla 2018 yılında orman yangınları için birçok sanatçının katıldığı bir organizasyon yapıldı. Bu organizasyon İzmir’de yapılmıştı. Bu organizasyonda bende hiçbir bedel almadan sahne aldım. Bunun dışında herhangi bir organizasyonda yer almadım."

'BAĞIŞLARIN NASIL KULLANILDIĞINI BİLMİYORUM'

"- Tarafıma isnat edilen Ahbap Derneğine para yatırılmasına ilişkin açıklamalarımın yanlış anlaşıldığını dile getirdim. Bununla birlikte ben özel olarak Ahbap Derneğine bağış yatırılmasını da istemedim. Ben genel olarak bütün yardım kuruluşlarına bağış yapılması yönünde açıklama yapılabileceği yönünde açıklamalar yaptım. Bunun suç olduğunu düşünmüyorum. Ahbap derneği ile herhangi bir bağım olmaması sebebiyle yapılan bağış paralarının nerede kullanıldığını benim bilmem mümkün değildir."

'HALUK LEVENT İLE 2023'TEN BERİ GÖRÜŞMEDİM'

"- Haluk Levent isimli şahsın da paraları nasıl kullandığını bilmem mümkün değildir. Ben zaten 2023 yılından beridir yan yana fiziksel olarak görüşmedim. 2024 – 2025 yılında kendisi beni toplamda 3 defa aramıştır. Çıkartacağı şarkı ile alakalı ve genel bu konular ile alakalı olmayan konuşmalar yapmıştır. Bu konuşmalar tarafımdan çok kısa kesilmiştir. Bunlar dışında başkaca görüşmem olmamıştır."