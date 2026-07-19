İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bir soruşturma kapsamında yeni bir gelişme yaşandı. Ahbap Derneği adına toplanan bağışların, şüpheli şahısların kişisel hesaplarına aktarıldığı iddiası üzerine başlatılan adli süreçte, aralarında tanınan isimlerin de yer aldığı 9 kişi gözaltına alındı. Oğuzhan Uğur'un ifadesi alınmaya başlandı.

Soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan şahısların kimlikleri belirlendi. Yakalanan isimler arasında Oğuzhan Uğur, Gülgün Öztürk, Suzan Düşküner, Emir Taşar, Emre Kartaloğlu, Hüseyin Küçük ve Fatih Eke bulunuyor. Emniyet müdürlüğüne getirilen şüphelilerden Oğuzhan Uğur'un ifade işlemlerine resmi olarak başlandığı bildirildi.

ŞÜPHELİLER ARASINDA MALİ DENETÇİLER DE VAR

Yürütülen tahkikatta, gözaltına alınan kişilerin mesleki konumlarına ilişkin ayrıntılar da ortaya çıktı. Şüpheliler arasında Ahbap derneği çalışanları ve mali denetçilerin yanı sıra, kripto varlıklar alanında faaliyet gösterdiği belirlenen 1 kişinin de yer aldığı öğrenildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve emniyet ekiplerinin olayla ilgili çok yönlü incelemesi sürüyor.