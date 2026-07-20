İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Ahbap soruşturması kapsamında emniyetteki işlemleri tamamlanarak sabah saatlerinde adliyeye sevk edilen 10 şüphelinin adli süreçleri devam ediyor. Ahbap Derneği adına toplanan bağışların şüphelilerin kişisel hesaplarına aktarıldığı iddiasına ilişkin yürütülen tahkikatta, aralarında Oğuzhan Uğur'un da bulunduğu isimlerin savcılık ifadesi başladı

OĞUZHAN UĞUR İFADE VERİYOR

Adliyeye sevk edilen şüphelilerin savcılık sorgularına geçildi. Soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcısı tarafından, gözaltındaki isimlerden Oğuzhan Uğur'un ifadesinin alınmasına başlandığı öğrenildi. Uğur'un savcılıktaki ifade verme işlemleri sürerken, diğer şüphelilerin de sırayla ifadelerinin alınacağı bildirildi.

ŞÜPHELİLERİN ADLİ SÜRECİ DEVAM EDİYOR

Soruşturma çerçevesinde adliyede bulunan diğer isimlerin Oğuzhan Uğur, Gülgün Öztürk, Suzan Düşküner, Emir Taşar, Emre Kartaloğlu, Hüseyin Küçük, Fatih Eke ve sonradan gözaltına alınan avukat Ece Güner'in kardeşi Özgür Ömer Güner olduğu kaydedildi. Savcılık ifadesinin tamamlanmasının ardından şüpheliler hakkında sevk kararlarının verilmesi bekleniyor.