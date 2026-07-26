Serdar Ortaç için düzenlenmesi planlanan Saygı1 gecesinin akıbeti belli oldu. Oğuzhan Uğur'un yaşadığı hukuki süreç sonrası etkinlikle ilgili belirsizlik yaşanırken organizasyon tarafından yapılan açıklamada konserin farklı bir formatla devam edeceği duyuruldu.

SAYGI1 SERDAR ORTAÇ GECESİ İPTAL EDİLDİ

Serdar Ortaç tarafından yapılan açıklamaya göre, "Saygı1 Serdar Ortaç" etkinliği iptal edildi. Ancak sanatçının hayranlarıyla buluşacağı konser gecesi tamamen rafa kalkmadı.

Organizasyon, gecenin Serdar Ortaç konseri olarak düzenleneceğini açıkladı.

20 SÜRPRİZ SANATÇI SAHNE ALACAK

Serdar Ortaç konseri, 4 Ağustos Salı günü Festival Park Yenikapı'da gerçekleştirilecek.

Geceye sürpriz sanatçıların da eşlik edeceği belirtilirken, Serdar Ortaç sevenleri uzun süredir beklenen müzik etkinliğinde buluşacak.

FATİH TÜRE'DEN YENİ AÇIKLAMA

Elli5event'in kurucusu Fatih Türe, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla sürece ilişkin bilgi verdi.

Türe açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Şimdiye kadar bir şey yazmadım Oğuzhan suçsuzdur, masumdur... lekesizdir diye... Zaten hepimizin bildiği ve emin olduğu bir süreç. Bu süreçte Saygı1 gibi dev bir markayı da yürütmeye çalışıyoruz. Yasal süreç ve zorunluluklar nedeniyle Saygı1 markasını kullanamıyoruz ama 4 Ağustos'ta birbirinden değerli onlarca sanatçı dostumuzla Serdar Ortaç projesine devam ediyoruz. Bilin istedim. Saygılar..."

KONSER GECESİNE YENİ İSİM

Yaşanan gelişmelerin ardından organizasyonun "Saygı1" adı yerine Serdar Ortaç konseri olarak devam edeceği netleşti.

SERDAR ORTAÇ KARARINI VERDİ

Serdar Ortaç geçen hafta yaptığı açıklamada, ''4 Ağustos’ta Yenikapı’da gerçekleştirilmesi planlanan “Saygı1” konsepti, yaşanan gelişmeler doğrultusunda iptal edilmiştir.

Ancak 4 Ağustos’ta Yenikapı’da sizlerle buluşma sözümüz aynen geçerlidir. Aynı tarih ve aynı mekanda, birbirinden değerli sürpriz sanatçı dostlarımın da katılımıyla ‘Serdar Ortaç Konseri’ ile sahnede olacağım.

Tüm sevenlerimi 4 Ağustos’ta Yenikapı’ya bekliyorum.

Sevgi ve saygılarımla

Serdar Ortaç'' ifadelerini kullanmıştı.