Oyuna rakip yarı sahada pres ve orta alanda iyi tek toplarla hiç de fena başlamadı Beşiktaş. Oyunda tabii ki rakibe pozisyonlar verildi ama genel anlamda maça iyi hazırlanmış bir takım izliyorduk. Ndidi kuşkusuz bir Salih Özcan performansı göstermedi ama görev verildiğinde elinden geleni yapacağını kanıtladı.

Oh, gol yollarında ilk yarıda uyanık olsa golleri daha erken atardı. Trossard’ın sol kanattan inip kale sahası önüne attığı topta pozisyonu hissedebilse Beşiktaş golü bulabilirdi. İlhan sağ kanatta iyi bir görüntü sergilerken, Olaitan ince pas denemelerinde istediğini yapamadı.

Diriliği ve arkadaşlarıyla yardımlaşması ilk devre itibarıyla olumluydu. Orkun oyunu iyi koordine etti. Yaşadığı sakatlık sonrası İtaliano riske girmedi ve Miretti ile devam etti. İlhan ve Trossard’ın net pozisyonları kaçmasa Beşiktaş maçı son dakikaları beklemeden bitirecekti.

Baskı, er ya da geç golü getirecekti. Ceza sahası içinde Murillo’nun vuruşunda top ağlara gittiğinde Beşiktaş hak ettiği gole nihayet kavuşmuştu. Gol attıktan sonra tempoyu biraz kontrol etmek gerekiyor. Savunma dengesi ise çok önemli. Biraz bozulunca maalesef bu seviyede hemen golü yiyorsun. Asllani’nin plasesi çıkmadı ve Hoffenheim golü buldu.

Oh, ikinci yarıda düzelen Olaitan’ın nefis pasını harcamadı ve bu kez topu ağlara gönderdi. Olaitan’ın performansını yükselten İtaliano, o yorulunca Salih’i oyuna alarak yerinde ve zamanında bir değişiklik yaptı. Murillo gecenin iyi ismiydi. İlhan’a verdiği pas ve ardından onun yine Oh’a attırdığı gol müthişti. Duran toplarda Beşiktaş savunması teklemeye devam ediyor. Machida kafayı rahat vurmuştu. Son dakikalar stresli geçti ama kazanmak çok önemliydi.