Beşiktaş yönetimi, İtalyan transfer piyasasına açıldı. Hedefte Noah Okafor var. Milan’ın 25 yaşındaki oyuncu su, geçen sezonun ikinci yarısı Napoli’de kiralık oynadı ama Teknik Direktör Antonio Conte’den şampiyonluk yolunda sadece 4 maçta forma alabildi. Conte, yeni sezonda Okafor’u takımda düşünmüyor, Milan da İsviçreli sol beki satmak istiyor.
MILAN SOĞUK OKAFOR SICAK
Milan, 15 milyon Euro yatırım yaptığı Okafor’dan zarar etmeme niyetinde. Beşiktaş, 25 yaşındaki sol kanatla ilgili satın alma opsiyonlu kiralama önerisi sundu. Milan bu öneriye sıcak bakmıyor. İki kulüp arasındaki görüşmeler sürüyor. İsviçre doğumlu ve Basel’de yetişen Nijerya asıllı oyuncu Beşiktaş’ta oynamaya sıcak bakıyor.