Ünlü oyuncu ve sunucu Okan Bayülgen'in Şirin Ediger ile evliliğinden dünyaya gelen kızı İstanbul Bayülgen, bu kez özel hayatıyla değil, sanat alanındaki başarısıyla gündeme geldi. Gözlerden uzak bir yaşam süren 17 yaşındaki İstanbul, 70'i aşkın ülkeden başvuruların yapıldığı uluslararası yarışmada elde ettiği dereceyle ailesine gurur yaşattı.

70'İ AŞKIN ÜLKEDEN KATILIM OLDU

İstanbul Bayülgen, 2026 International Student Artist Awards yarışmasında Özel Takdir Ödülü'ne layık görüldü. Genç ismin uluslararası alandaki başarısı, eğitim gördüğü Iris Portfolio Studio tarafından duyuruldu.

Sanat alanındaki çalışmalarıyla ödül kazanan İstanbul Bayülgen, henüz 17 yaşında uluslararası bir organizasyonda adını duyurmayı başardı.

İSTANBUL BAYÜLGEN'İN SON HALİ DE MERAK EDİLDİ

Okan Bayülgen ve Şirin Ediger'in kızı İstanbul Bayülgen, ailesinin gözlerden uzak büyüttüğü isimlerden biri oldu. Genç ismin uluslararası başarısının duyulmasıyla birlikte, uzun süredir kamuoyunda görüntülenmeyen İstanbul Bayülgen'in son hali de yeniden merak konusu oldu.





