İstanbul'un lüks konutları ve müstakil yaşam alanlarıyla öne çıkan Göktürk, bu kez Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk hakkındaki villa iddiasıyla konuşuluyor. Takvim Gazetesi yazarı Ufuk Özcan, Kuytu Köşe'de kaleme aldığı yazısında Buruk'un yaklaşık 120 milyon TL'lik villa satın alarak bölgeye taşındığını ileri sürdü.

120 MİLYON TL'LİK VİLLA İDDİASI

Yıllık 4 milyon euro kazandığı konuşulan Okan Buruk, Göktürk'te yaklaşık 120 milyon TL değerinde bir villa satın aldı. Başarılı teknik adamın yeni evine taşındığı öne sürülürken, bölgenin Galatasaray'ın Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'ne yakınlığı da dikkat çekti.

GALATASARAY'IN YILDIZLARIYLA KOMŞU OLDU

Galatasaray'ın antrenmanlarını Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'ne taşımasının ardından Göktürk, futbolcuların tercih ettiği bölgeler arasında öne çıktı. Özcan'ın yazısında yer alan bilgilere göre Barış Alper Yılmaz ve Leroy Sané gibi sarı-kırmızılı futbolcular da bölgede yaşıyor. Okan Buruk'un da Göktürk'ü tercih ettiği iddiasıyla birlikte semt, Galatasaray camiasının gözde yerleşim adreslerinden biri olarak anılmaya başladı.