Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Süper Lig'de Trabzonspor ile oynanan karşılaşmanın 72. dakikasında hakeme itirazları nedeniyle kırmızı kart gördü.
Deneyimli teknik adam, Süper Lig'de son kırmızı kartını 23 Aralık 2020'de oynanan Fenerbahçe-Başakşehir maçında görmüştü. Fenerbahçe'nin 4-1 galip geldiği karşılaşmada kırmızı kartla oyun dışı kalan Buruk, Trabzonspor maçıyla birlikte 2096 gün sonra yeniden kırmızı kartla cezalandırıldı.
Okan Buruk'un bu kırmızı kartı, 5 yıl 8 ay 3 hafta 6 gün sonra geldi.