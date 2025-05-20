Galatasaray'da üst üste 3. kez şampiyonluk ipini göğüsleyen ve 25. lig zaferiyle 5. yıldızı takıp, tarihe geçen Teknik Direktör Okan Buruk, SÖZCÜ’ye verdiği sözü tuttu. Yıllardan 2024, aylardan haziran... Sarı-kırmızılılar, yine ezeli rakibi Fenerbahçe’nin önünde şampiyon olup, 24. lig zaferine ulaşmıştı. Buruk, üst üste ikinci kez takımıyla şampiyon olmanın mutluluğunu yaşarken muhabirimiz Mesut Yıldırım’la Florya’da ki söyleyişinde “Seneye de şampiyonuz. 5. yıldızı takacağız” diyerek 25 işareti yaptı ve tarihi pozunu verdi.

'BU FOTOĞRAFI ŞİMDİ YAYINLAMA'

Cimbom'un hocası, esprili bir dille “Ama bu fotoğrafı yayınlama. Seneye şampiyon olduğumuzda yayınlarsın” dedi. Ve Buruk sözünü tuttu... Bize de 1 sene arşivimizde beklettiğimiz 2024 yılında çekilen ‘25’ işaretli çok özel fotoğrafı şampiyonluk sevincini yaşayan Galatasaray taraftarlarına paylaşmak kaldı.

Cimbom’un hocası Buruk’un yeni hedefi 4’te 4. Başarılı teknik adam, “Futbolculuğumda üst üste 4 yıl şampiyonluk yaşamıştım. İnşallah teknik direktör olarak da 4’te 4 yaparım” ifadelerini kullandı.