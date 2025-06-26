Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, tarihi başarılar yaşadığı Okan Buruk'u ödüllendirmeye hazırlanıyor. Sarı kırmızılı kulüp ile bir yıllık daha mukavelesi bulunan Buruk'un sözleşmesi, iyileştirme yapılarak uzatılacak.

5. yıldızı takan Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk için çıkan Suudi Arabistan haberleri yönetimi harekete geçirdi. Sarı kırmızılı takımda başkan Dursun Özbek, geçen sezon 110 milyon TL alan Okan Buruk'un yıllık ücretini 140-150 milyon TL bandına çıkararak 1+2 yıllık yeni mukavele önerecek.

SEÇİMDE BURUK'U KOZ OLARAK GÖRECEK

Görev süresi 2026 Mayıs'ta sona erecek olan Özbek bir dönem daha projelerini devam ettirmek için göreve talip olacak. Eğer güven tazeler ve iki yıllık daha yetki alırsa yoluna Okan Buruk ile devam edecek. Dursun Özbek, "Biz görevde olduğumuz sürece buradasın" diyecek.

Yerel bazda başarılara bir anlamda doyan tecrübeli teknik adamın amacı da yeni sezonda sarı kırmızılı takımla Şampiyonlar Ligi'nde önemli mesafe almak. Kadro kalitesine bakan camianın da beklentisi de bu yönde.

AVRUPA HAYALİ KENARDA DURUYOR

Futbolculuk kariyerinde önemli başarılara imza atan, teknik adam olarak da Başakşehir ve Galatasaray'da Süper Lig şampiyonlukları gören Okan Buruk'un yol haritasında Avrupa'da bir kulüp çalıştırmak var. Her ne kadar bu dönemde adı Suudi Arabistan ve İtalya'da gündeme gelse de Buruk bunu Galatasaray kariyeri sonrasına bırakmış durumda. Çalışmaları ve hazırlığı da uzun vadeli olarak sürüyor.