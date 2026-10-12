Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında RAMS Park'ta Barcelona'yı ağırlayacak.

Teknik direktör Okan Buruk, karşılaşma öncesinde düzenlediği basın toplantısında takımın son durumunu değerlendirdi. Deneyimli teknik adam, "Singo dışında eksiğimiz yok. Diğer oyuncular antrenmana çıktı. Kimin ne kadar oynayacağıyla ilgili karar vereceğiz" ifadelerini kullandı. Buruk'un bu açıklamalarıyla birlikte Singo'nun Barcelona maçında da görev alamayacağı kesinleşti.

'NE ZAMAN OYNAYACAK?'

Uzun süredir Wilfried Singo'nun sahalara dönmesini bekleyen Galatasaray taraftarları, bu gelişme karşısında oldukça tepkili. Yıldız futbolcunun dönüş tarihinin hala belirsiz olması, sarı-kırmızılı tafaftarları adeta çileden çıkardı.

Sosyal medyada "Bu adam ne zaman oynayacak?" sorusu sıkça dile getirilirken bir türlü istikrarlı forma şansı bulamayan oyuncuya tepki gösteriyor.